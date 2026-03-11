Streda11. marec 2026, meniny má Angela, Angelika, zajtra Gregor

Policajná akcia v Dunajskej Strede: Zadržali medzinárodne hľadaného Maďara

(Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky﻿)
DUNAJSKÁ STREDA - Policajti zadržali 27. februára vo večerných hodinách v Dunajskej Strede medzinárodne hľadaného občana Maďarska. Európsky zatýkací rozkaz vydal maďarský súd pre rozsiahlu ekonomickú trestnú činnosť. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.

„Podľa rozhodnutia súdu sa mal podieľať na vytvorení fakturačného reťazca, prostredníctvom ktorého dochádzalo k úmyselnému vyhýbaniu sa plateniu dane z pridanej hodnoty. Za spôsobenú finančnú škodu mu bol uložený trest odňatia slobody vo výmere šesť rokov a šesť mesiacov,“ priblížil Hájek.

Počas zákroku sa hľadaný muž snažil policajtov presvedčiť, že sa volá inak, než je uvedené v zatýkacom rozkaze. „Jeho totožnosť sme však overili prostredníctvom daktyloskopickej identifikácie, ktorá jeho skutočnú identitu potvrdila,“ dodal hovorca.

Zadržanie je výsledkom spolupráce slovenských policajtov so zahraničnými partnermi z Maďarska a zapojenia špecializovaných policajných zložiek. „O ďalšom postupe v prípade bude rozhodovať príslušný súd v rámci konania o odovzdaní osoby na základe európskeho zatýkacieho rozkazu,“ doplnil.

