Bardy v Let's Dance už zažil takmer všetko, ale... Aha, čo si dovolil!

BRATISLAVA - Nedeľný večer patril štartu novej série tanečnej šou Let's Dance. Jedenásty ročník obľúbeného projektu priniesol nielen nových súťažiacich a návrat lesku na tanečný parket, ale aj veľkú premiéru pre herca a modela Adama Bardyho (32). Ten sa totiž divákom po prvý raz predstavil v úlohe televízneho moderátora a po boku herečky Jany Kovalčíkovej (34) sprevádzal prvým priamym prenosom. Pre sympatického herca tak ide o ďalší významný míľnik v jeho „letsdancovej“ ceste.
Diváci si Bardyho prvýkrát spojili s parketom ešte ako súťažiaceho. V siedmej sérii šou sa postavil na tanečný parket a spolu so svojou profesionálnou partnerkou predvádzal týždeň čo týždeň náročné choreografie. Aj napriek tomu, že dovtedy nemal profesionálne tanečné skúsenosti, rýchlo si získal sympatie divákov aj poroty. Postupne sa prebojoval až do veľkého finále a napokon skončil na skvelom druhom mieste. Tým sa však jeho cesta v šou neskončila.
Po rokoch sa totiž vrátil – tentoraz však už nie ako súťažiaci, ale ako porotca. V jubilejnej desiatej sérii si sadol do hodnotiaceho kresla a spolu s ostatnými porotcami sledoval výkony nových tanečných párov. Pre Bardyho to bola úplne nová skúsenosť – z pozície súťažiaceho sa zrazu ocitol na druhej strane, kde musel hodnotiť techniku, výraz aj celkový dojem z vystúpení. „Neváhal som dlho a prijal som tú ponuku. Samozrejme, prvý telefonát bol pre mňa šok, pretože som to absolútne nečakal, myslel som, že sa na to budem potrebovať aspoň vyspať,“ neskrýval nadšenie.
A teraz prišlo ďalšie veľké "prvýkrát". V aktuálnej jedenástej sérii sa Bardy postavil na pódium ako moderátor. „Som rád, že prišla ponuka na moderovanie, pretože keby neprišla, tak by som s najväčšou pravdepodobnosťou nebol súčasťou tohto ročníka,“ uviedol Bardy, ktorý si myslí, že tento rok je latka súťažiacich nastavená veľmi vysoko. Spolu s herečkou Janou Kovalčíkovou sprevádzal divákov prvým priamym prenosom, predstavoval jednotlivé páry a komentoval dianie na parkete.
Prvý večer bol plný emócií, očakávaní aj nervozity – nielen pre súťažiacich, ale aj pre nového moderátora. Moderovanie tak veľkej šou je totiž úplne iná disciplína ako tanec či hodnotenie výkonov. Bardy však pôsobil uvoľnene a snažil sa divákov sprevádzať večerom s humorom aj nadhľadom.
V publiku mal navyše veľmi silnú podporu. V prvom rade sedela jeho manželka Bibiána, ktorá ho prišla osobne povzbudiť. Bolo vidno, že si večer úprimne užíva a že je pre Adama veľkou oporou. Doma totiž na moderátora čaká aj rušný rodinný život – spolu vychovávajú tri deti, troch malých chlapcov, takže každý takýto večer je pre rodinu výnimočný. Práve aj vďaka takejto podpore pôsobil Bardy na pódiu pokojne a sebavedomo, vedel pohotovo reagovať na nečakané situácie a udržiaval tempo večera s prirodzenou ľahkosťou.
Otázkou teraz zostáva, ako sa v tejto úlohe udomácni počas nasledujúcich priamych prenosov a či si v nej získa divákov rovnako, ako keď bojoval na tanečnom parkete. Jedno je však isté už teraz – Adam Bardy je jednou z mála osobností, ktorá si v Let's Dance prešla takmer všetkým. Najprv bojoval na parkete ako súťažiaci, neskôr hodnotil výkony z porotcovského kresla a dnes stojí priamo v centre diania ako moderátor. A zdá sa, že jeho "letsdancová" cesta ešte zďaleka nemusí byť na konci. Iba že by nie... Pozrite, čo si dovolil k Janke Kovalčíkovej...
