Kovalčíková je žena mnohých tvárí: Po herectve a moderovaní robí aj... Tým vás dostane do varu!

BRATISLAVA - Incheba opäť ožila tancom! Janka Kovalčíková však tanečné topánky vymenila za mikrofón a po jej boku sa tentokrát neobjavila Anička Rakovská, ale sexsymbol Adam Bardy!
Nedeľný večer v bratislavskej Inchebe sa niesol v znamení elegancie, dychberúcich tanečných výkonov, ale aj nového moderátorského tandemu. Janka Kovalčíková ho tvorila s Adamom Bardym a ponuka moderovať po boku známeho sexsymbolu zaskočila aj ju samotnú. „Prijala som to s veľkým prekvapením, nečakala som to a nevedela som si to spočiatku predstaviť. Ale potom, keď som sa nad tým zamyslela – my sme s Adamom dotočili seriál – povedala som si, že wau, mohlo by to fungovať a dúfam, že sa to podarilo,“ prezradila pre Topky.sk.
Avšak či má Janka po minuloročnej moderátorskej premiére väčšiu istotu, je otázne. „Ono je to stále "tu a teraz moment", o nejakej istote rozprávam len s veľkým rešpektom. Každý živý prenos je iný ako ten predošlý a zase ten nadchádzajúci, čize o istote by som nehovorila.“
Hoci sa Janka v roku 2023 po boku Vilema Šíra stala kráľovnou tanečného parketu a jej miesto v tohtoročnej sérii by bolo zaslúžené, tentokrát ponuku zvŕtať sa na parkete odmietla. „Nechcela som už ísť tancovať, lebo v živote mám teraz iné aktivity a keby som si predstavila, že sa mám vybrať tancovať medzi tieto esá... Tak by som musela začať trénovať ešte pred svojím narodením!“ zasmiala sa Janka. Hoci jedným dychom dodáva, že na parket ju to stále ťahá a tanca sa nikdy celkom nezvdala.
Okrem natáčania Dunaja a divadelných dosiek nás však šokovala celkom novou vášňou. Spolu s kolegyňou Lenkou Libjakovou vymenili scenáre za mixážne pulty a začali sa venovať dídžejingu! „Človek by mal postupne odhaľovať všetko, čo ho baví. My sme si s Lenkou povedali, že poďme vyskúšať niečo nové. Zavolali nás na jeden festival, tam sme si to otestovali a veľmi nás to baví,“ šokuje herečka svojím netradičným koníčkom, o ktorom sa rozhovorila širšie...
