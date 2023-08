Daniel Hůlka ukázal svoje kočky: Toto je jeho malá princezná a o 23 rokov mladšia manželka!

Daniel Hůlka (Zdroj: Ján Zemiar)

Spevák Daniel Hůlka sa stal súčasťou Muzikálového festivalu Jozefa Bednárika 2023. V Brusne si prevzal tabuľku so svojím menom, ktorú pripevnil k ďalším známym menám.

Ešte pred samotným večerným programom sme ho zachytili v pohodlnom oblečení s dcérou Rozárkou. Tá sa narodila vo februári 2018. „Samozrejme je to pre mňa veľká zmena. Celý život sa mi obrátil naruby. Ale k dobrému,” vyhlásil kedysi pre iDnes.

Daniel Hůlka s dcérou Rozárkou (Zdroj: Ján Zemiar)

Dcéru mu porodila manželka Barbora, ktorá je o 23 rokov mladšia. Dvojica sa brala po necelých dvoch rokoch v čase, keď už prekladateľka nosila dcérku pod srdcom. Áno si povedali v Las Vegas. „Naša svadba sa konala pri svadobnom okienku, ku ktorému sme prišli a nechali sa zosobášiť priamo v aute,” prezradil potom spevák.

Daniel Hůlka s manželkou Barborou a dcérou Rozárkou (Zdroj: Ján Zemiar)

V rámci spomínaného muzikálového festivalu bolo ocenených viacero ľudí – okrem Hůlku aj moderátor a herec Štefan Skrúcaný, speváčka Leona Machálková a slovenská ikona Marika Gombitová.

„Som v šoku. Nebudem citovať slogan Karla Gotta, že toto som fakt nečakala…“ povedala speváčka Leona Machálková, ktorá bola celý čas v tom, že bude cenu odovzdávať.

„Nie som rečník, istejší som v speve. Teraz som naviac roztrasený … ja som to nevedel. A ako som teraz videl fotky z rôznych mojich úloh, tak som prepadol melanchólii. Vždy som si prial toto robiť. Robím to, čo ma najviac baví, naviac mám manželku, dcéru, priateľov… Ďakujem za to Bohu a ďakujem vám všetkým,“ povedal zas spomínaný Daniel Hůlka.

Fotografie si môžete pozrieť v priloženej galérii.