Nedeľa18. január 2026, meniny má Bohdana, zajtra Mário, Sára, Zara

Móda z Beauty Ballu podľ AI: Mendrejová ako šéfka banky, maturantka Leskovská a diva z Hollywoodu!

Beauty Ball 2026 Zobraziť galériu (21)
Beauty Ball 2026 (Zdroj: Ján Zemiar)
© Zoznam/sk © Zoznam/sk

BRATISLAVA - Beauty Ball opäť spojil eleganciu, lesk a výrazné módne momenty. Známe tváre si dali na výbere rób záležať a červený koberec tak ponúkol pestrú paletu štýlov – od nadčasového glamouru až po odvážne experimenty. Kým niektoré dámy stavili na istotu a noblesu, iné sa nebáli zaujať netradičnými strihmi či výraznými detailmi. Kto sa zapísal medzi najlepšie oblečených večera a ktorým outfitom chýbal ten povestný „wow efekt“? Takto to vidí AI módna kritička!

Alena Pallová, prominentná lekárka

Na prvý pohľad glamour, na druhý už trochu „svadba meets torta“. Šaty sú nepochybne drahé a efektné, no objem miestami pôsobí až príliš divadelne. Menej by tu bolo viac.

Verdikt: Kráľovná objemu, ale balans ušiel
Bodové ohodnotenie: 8 / 10

Alena Pallová
Zobraziť galériu (21)
Alena Pallová  (Zdroj: Ján Zemiar)

Andrea Verešová, modelka

Elegantné, ženské, bezpečné. Presne ten typ šiat, pri ktorom si povieš: „vyzerá výborne“ – a o minútu si už nepamätáš detaily. Na ples ok, na titulku slabšie.

Verdikt: Krása bez rizika
Bodové ohodnotenie: 7,5 / 10

Beauty Ball 2026 - Andrea Verešová
Zobraziť galériu (21)
Beauty Ball 2026 - Andrea Verešová  (Zdroj: Ján Zemiar)

Denisa Mendrejová, modelka

Minimalizmus je fajn, ale na Beauty Ball nestačí vyzerať ako šéfka banky. Elegantné, uhladené, ale emócia nula. Toto je outfit, ktorý nikoho nepohorší – ani nenadchne.

Verdikt: Bezpečná nuda v čiernom
Bodové ohodnotenie: 7 / 10

Beauty Ball 2026 - Denisa Mendrejová
Zobraziť galériu (21)
Beauty Ball 2026 - Denisa Mendrejová  (Zdroj: Ján Zemiar)

Gabriela Drobová, producentka

Toto je presne ten moment, keď žena vojde do miestnosti a všetci vedia, že prišla. Kráľovská modrá funguje dokonale, plášťový efekt dodáva vážnosť aj noblesu.

Verdikt: Veľká dáma večera
Bodové ohodnotenie: 9 / 10

Beauty Ball 2026 - Gabriela Ruman Drobová
Zobraziť galériu (21)
Beauty Ball 2026 - Gabriela Ruman Drobová  (Zdroj: Ján Zemiar)

Ivana Gáborík, tanečnica

Krásne, ženské, veľmi „beauty“. Korzet lichotí postave, materiál pôsobí luxusne. Trochu však chýba výraznejší styling vlasov – šaty si pýtali viac dramatickosti.

Verdikt: Jemná krása, ktorá neurazí
Bodové ohodnotenie: 8 / 10

Beauty Ball 2026 - Ivana Gáborík
Zobraziť galériu (21)
Beauty Ball 2026 - Ivana Gáborík  (Zdroj: Ján Zemiar)

Katarína Manová, modelka

Odhalené nohy, výrazné rukávy, sebavedomý postoj. Toto je presne ten typ šiat, ktorý robí titulky. Sexy, ale stále v hraniciach vkusu. Beauty Ball ako vyšitý.

Verdikt: Sexy glamour bez trapasu
Bodové ohodnotenie: 9 / 10

Beauty Ball 2026 - Katarína Manová
Zobraziť galériu (21)
Beauty Ball 2026 - Katarína Manová  (Zdroj: Ján Zemiar)

Katarína Očovanová, modelka

Odvážne, veľmi sexy, miestami až príliš. Transparentnosť a korzet sú silné zbrane, no na ples už balansujú na hrane. Pre módnu políciu však extrémne vďačný look.

Verdikt: Provokácia, ktorá rozdelí publikum
Bodové ohodnotenie: 8 / 10

Beauty Ball 2026 - Katarína Očovanová
Zobraziť galériu (21)
Beauty Ball 2026 - Katarína Očovanová  (Zdroj: Ján Zemiar)

Kinga Puhová, modelka

Šaty, ktoré kričia „pozrite sa na mňa“. Asymetria, perie, odhalená koža – všetko tu je. Nie každému sadne, ale odvaha sa cení.

Verdikt: Risk, ktorý stojí za pozornosť
Bodové ohodnotenie: 7,5 / 10

Beauty Ball 2026 - Kinga Puhová
Zobraziť galériu (21)
Beauty Ball 2026 - Kinga Puhová  (Zdroj: Ján Zemiar)

Kristína Kormúthová, moderátorka

Šaty pôsobia viac ako moderná svadobná couture než plesový model. Čelenka ešte viac posúva look do „nevesty“. Krásne, ale tematicky mimo.

Verdikt: Krásna nevesta na nesprávnom večierku
Bodové ohodnotenie: 7 / 10

Beauty Ball 2026 - Kristína Kormúthová
Zobraziť galériu (21)
Beauty Ball 2026 - Kristína Kormúthová  (Zdroj: Ján Zemiar)

Laura Vizváryová, podnikateľka

Retro vibe, sieťovina, klobúčik. Konečne niečo iné! Nie je to klasická plesová krása, ale má štýl, nápad a osobnosť. A to sa cení.

Verdikt: Vintage šarm s charakterom
Bodové ohodnotenie: 8 / 10

Beauty Ball 2026 - Laura Vizváryová
Zobraziť galériu (21)
Beauty Ball 2026 - Laura Vizváryová  (Zdroj: Ján Zemiar)

Pokračovanie článku
Viac o téme: Denisa MendrejováMiroslava LuberdováSimona LeskovskáBeauty Ball
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Beauty Ball 2026 -
PIKANTNÉ ODHALENIE na Beauty Balle: Smutná nevesta Vágnerová všetkým ukazovala BRADAVKY!
Domáci prominenti
Beauty Ball 2026
BEAUTY BALL: Sklenaříková s novým partnerom, ľadová kráľovná Pištejová, Belohorcová ako Pamela!
Domáci prominenti
FOTO Adriana Sklenaříková, Tereza Maxová
Hviezdy na Beauty Ball sa už schádzajú: Extravagantná Sklenaříková... aha, s kým prišla Belohorcová
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Obrovská premena slovenského herca: Za dva a pol mesiaca schudol až 30 kíl! Ako sa mu to podarilo?
Obrovská premena slovenského herca: Za dva a pol mesiaca schudol až 30 kíl! Ako sa mu to podarilo?
Prominenti
Vierka Ayisi už je MAMOU: Ako nám dcéra ovplyvnila manželstvo! A aký je Fredy dedko?
Vierka Ayisi už je MAMOU: Ako nám dcéra ovplyvnila manželstvo! A aký je Fredy dedko?
Prominenti
Umelci na Hrebienku vytvárajú 20 ľadových sôch s olympijskou tematikou
Umelci na Hrebienku vytvárajú 20 ľadových sôch s olympijskou tematikou
Správy

Domáce správy

Ilustračné foto
Výstraha meteorológov: Na severe Slovenska sa môže tvoriť hmla
Domáce
FOTO Úraz skialpinistu v Malej
Pád v horách: Skialpinista si pri zjazde vážne poranil koleno
Domáce
Leteckí záchranári v pohotovosti
Leteckí záchranári v pohotovosti a početné zranenia: Z lanovky pri Štrbskom Plese vypadol malý chlapec (8)!
Domáce
V Petržalke sa v roku 2025 narodilo o 350 detí menej než predvlani: Pribudli aj netradičné mená
V Petržalke sa v roku 2025 narodilo o 350 detí menej než predvlani: Pribudli aj netradičné mená
Bratislava

Zahraničné

LET DUCHOV, ktorý sa
LET DUCHOV, ktorý sa takmer skončil TRAGICKY: Opakovaniu histórie so 121 obeťami zabránila pohotovosť posádky!
Zahraničné
Maia Sanduová
TENTO štát môže zmiznúť z mapy Európy: Samotná prezidentka to navrhla! Má to však háčik
Zahraničné
Vladimir Putin
Putin je v koncoch: Jeho obraz Ruska ako veľmoci sa rúca! TOTO sú dôvody
Zahraničné
VIDEO! Beh o holý život,
Beh o holý život, lyžiari v panike utekali pred apokalypsou: Masívna lavína brala všetko, čo jej prišlo do cesty!
Zahraničné

Prominenti

Móda z Beauty Ballu
Móda z Beauty Ballu podľ AI: Mendrejová ako šéfka banky, maturantka Leskovská a diva z Hollywoodu!
Domáci prominenti
Juraj Lehotský
Známy hudobník odišiel z tohto sveta náhle: Poznali ste ho z Repete a... mal slávneho brata!
Osobnosti
Vianočný večierok známej kozmetickej
Vierka Ayisi už je MAMOU: Ako nám dcéra ovplyvnila manželstvo! A aký je Fredy dedko?
Domáci prominenti
Meghan a princ Harry.
Harry a Meghan pustili do sveta roztomilé video: Dcérka zachytila ich najintímnejší moment
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Muži sa HANBIA priznať:
Muži sa HANBIA priznať: TENTO zanedbaný problém môže viesť k zápalom a problémom v spálni! Cítite aj vy syrový zápach?
Zaujímavosti
Kŕčové žily: Ako sa
Kŕčové žily: Ako sa pred nimi chrániť a čo robiť, ak už vznikli
vysetrenie.sk
Implantáty svietia v tme!
Nová SUPERSCHOPNOSŤ z TikToku: Ženám po celom svete začali v tme SVIETIŤ PRSIA! VIDEO sa šíri rýchlosťou blesku
Zaujímavosti
SMRTEĽNÉ nebezpečenstvo na kuchynskej
SMRTEĽNÉ nebezpečenstvo na kuchynskej linke: TAKTO môže dopadnúť váš mozog po zjedení zvyškov z obeda!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Zabudnite na Ženevu, trendy diktuje nový autosalón: Odhalil limitované edície a exkluzívne premiéry! (foto)
Zabudnite na Ženevu, trendy diktuje nový autosalón: Odhalil limitované edície a exkluzívne premiéry! (foto)
Plánujete dovolenku? Týmto dvom cestovkám sa radšej oblúkom vyhnite!
Plánujete dovolenku? Týmto dvom cestovkám sa radšej oblúkom vyhnite!
Tieto zmeny poriadne zatrasú peňaženkami: Ste pripravení? Otestujte sa (kvíz)
Tieto zmeny poriadne zatrasú peňaženkami: Ste pripravení? Otestujte sa (kvíz)
Fico podpísal jadrovú dohodu s USA: Nová elektráreň za miliardy má byť v prevádzke o 15 rokov! (foto)
Fico podpísal jadrovú dohodu s USA: Nová elektráreň za miliardy má byť v prevádzke o 15 rokov! (foto)

Šport

Juraj Slafkovský v kanadskom súboji: Online prenos zo zápasu Ottawa – Montreal
Juraj Slafkovský v kanadskom súboji: Online prenos zo zápasu Ottawa – Montreal
Juraj Slafkovský
VIDEO Mimoriadna správa, na ktorú čakalo celé Slovensko: Petra Vlhová oznámila zásadné rozhodnutie!
VIDEO Mimoriadna správa, na ktorú čakalo celé Slovensko: Petra Vlhová oznámila zásadné rozhodnutie!
Petra Vlhová
Gólová prestrelka a šokujúci výsledok: Maďarsko vyradilo severskú veľmoc z elitnej kategórie
Gólová prestrelka a šokujúci výsledok: Maďarsko vyradilo severskú veľmoc z elitnej kategórie
Ženský hokej
VIDEO Lobotka gólovým hrdinom Neapola, Cagliari s Obertom šokovalo Juventus
VIDEO Lobotka gólovým hrdinom Neapola, Cagliari s Obertom šokovalo Juventus
Serie A

Auto-moto

FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
Novinky
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Novinky
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
Predstavujeme
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v "najlepšom" čase
Novinky

Kariéra a motivácia

Nie je ešte čas hovoriť o tehotenstve? Pozrite sa, kedy a ako to oznámiť zamestnávateľovi, aby ste si zachovali pokoj a istotu v práci
Nie je ešte čas hovoriť o tehotenstve? Pozrite sa, kedy a ako to oznámiť zamestnávateľovi, aby ste si zachovali pokoj a istotu v práci
Materská, rodičovská dovolenka, tehotenstvo
Chodíte na preventívne prehliadky? Tieto čísla vás prekvapia
Chodíte na preventívne prehliadky? Tieto čísla vás prekvapia
Motivácia a inšpirácia
Nový trik, ako z každej výplaty ušetriť stovky eur bez toho, aby ste sa vzdali svojich návykov
Nový trik, ako z každej výplaty ušetriť stovky eur bez toho, aby ste sa vzdali svojich návykov
Rady, tipy a triky
Nezmeškajte to: Top kariérne a networkingové eventy, ktoré vám v roku 2026 otvoria dvere
Nezmeškajte to: Top kariérne a networkingové eventy, ktoré vám v roku 2026 otvoria dvere
Kariera.sk TS

Varenie a recepty

Poctivé smotanové cesto a veľa jabĺk. Lepší recept ako od Mirky nenájdete.
Poctivé smotanové cesto a veľa jabĺk. Lepší recept ako od Mirky nenájdete.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Talianska šošovicová polievka: Vonia bylinkami a zasýti na dlhý čas
Talianska šošovicová polievka: Vonia bylinkami a zasýti na dlhý čas
Výber receptov
Pistáciové tiramisu: Krémový dezert bez pečenia
Pistáciové tiramisu: Krémový dezert bez pečenia
Nepečené dezerty

Technológie

Vedci otvorili žalúdok 14 400 rokov starého vlčieho šteniatka. V jeho vnútri našli DNA obávaného prehistorického predátora
Vedci otvorili žalúdok 14 400 rokov starého vlčieho šteniatka. V jeho vnútri našli DNA obávaného prehistorického predátora
História
Netflix v najbližších dňoch rozšíri ponuku o ďalšie kvalitné filmy a seriály. Z tejto nádielky si vyberie aj náročný divák
Netflix v najbližších dňoch rozšíri ponuku o ďalšie kvalitné filmy a seriály. Z tejto nádielky si vyberie aj náročný divák
Filmy a seriály
Ruskí hackeri podľa Microsoftu viedli tichú špionáž proti organizáciám v NATO krajinách a na Ukrajine
Ruskí hackeri podľa Microsoftu viedli tichú špionáž proti organizáciám v NATO krajinách a na Ukrajine
Bezpečnosť
Prečo ti stále volajú neznáme čísla? Zvoní, zdvihneš a ticho? Pozri sa, čo tým útočníci sledujú
Prečo ti stále volajú neznáme čísla? Zvoní, zdvihneš a ticho? Pozri sa, čo tým útočníci sledujú
Správy

Bývanie

Poznáme kvet a rastlinu roka 2026! Stračonôžka je ozdobou záhonov, nenáročná pachira rastie ako blesk
Poznáme kvet a rastlinu roka 2026! Stračonôžka je ozdobou záhonov, nenáročná pachira rastie ako blesk
Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!
Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!
Široký je 5 metrov, no skrýva krásnu modernú domácnosť. Vďaka skladacím dverám môžu domáci získať priestor navyše
Široký je 5 metrov, no skrýva krásnu modernú domácnosť. Vďaka skladacím dverám môžu domáci získať priestor navyše
17 chýb, ktoré vás na návštevách dostávajú do trápnych situácií a hnevajú domácich. Toto by ste ako hosť robiť nemali!
17 chýb, ktoré vás na návštevách dostávajú do trápnych situácií a hnevajú domácich. Toto by ste ako hosť robiť nemali!

Pre kutilov

Skrytá hrozba v kôre a pod snehom: Čo musíte urobiť v záhrade v januári, aby ste na jar nemuseli zúfať?
Skrytá hrozba v kôre a pod snehom: Čo musíte urobiť v záhrade v januári, aby ste na jar nemuseli zúfať?
Záhrada
Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Údržba a opravy
Trik s vlažnou vodou pre ešte krajšie izbové rastliny! Jednoduchý postup a viditeľný výsledok
Trik s vlažnou vodou pre ešte krajšie izbové rastliny! Jednoduchý postup a viditeľný výsledok
Izbové rastliny
Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Beauty Ball 2026: Hostiteľka Alena Pallová zažiarila v bielej róbe, dokonalí manželia Gáboríkovci či Mária Čírová
Slovenské celebrity
Beauty Ball 2026: Hostiteľka Alena Pallová zažiarila v bielej róbe, dokonalí manželia Gáboríkovci či Mária Čírová
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
LET DUCHOV, ktorý sa
Zahraničné
LET DUCHOV, ktorý sa takmer skončil TRAGICKY: Opakovaniu histórie so 121 obeťami zabránila pohotovosť posádky!
Maia Sanduová
Zahraničné
TENTO štát môže zmiznúť z mapy Európy: Samotná prezidentka to navrhla! Má to však háčik
Vladimir Putin
Zahraničné
Putin je v koncoch: Jeho obraz Ruska ako veľmoci sa rúca! TOTO sú dôvody
Beh o holý život,
Zahraničné
Beh o holý život, lyžiari v panike utekali pred apokalypsou: Masívna lavína brala všetko, čo jej prišlo do cesty!

Ďalšie zo Zoznamu