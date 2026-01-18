Móda z Beauty Ballu podľ AI: Mendrejová ako šéfka banky, maturantka Leskovská a diva z Hollywoodu!

BRATISLAVA - Beauty Ball opäť spojil eleganciu, lesk a výrazné módne momenty. Známe tváre si dali na výbere rób záležať a červený koberec tak ponúkol pestrú paletu štýlov – od nadčasového glamouru až po odvážne experimenty. Kým niektoré dámy stavili na istotu a noblesu, iné sa nebáli zaujať netradičnými strihmi či výraznými detailmi. Kto sa zapísal medzi najlepšie oblečených večera a ktorým outfitom chýbal ten povestný „wow efekt“? Takto to vidí AI módna kritička!
Alena Pallová, prominentná lekárka
Na prvý pohľad glamour, na druhý už trochu „svadba meets torta“. Šaty sú nepochybne drahé a efektné, no objem miestami pôsobí až príliš divadelne. Menej by tu bolo viac.
Verdikt: Kráľovná objemu, ale balans ušiel
Bodové ohodnotenie: 8 / 10
Andrea Verešová, modelka
Elegantné, ženské, bezpečné. Presne ten typ šiat, pri ktorom si povieš: „vyzerá výborne“ – a o minútu si už nepamätáš detaily. Na ples ok, na titulku slabšie.
Verdikt: Krása bez rizika
Bodové ohodnotenie: 7,5 / 10
Denisa Mendrejová, modelka
Minimalizmus je fajn, ale na Beauty Ball nestačí vyzerať ako šéfka banky. Elegantné, uhladené, ale emócia nula. Toto je outfit, ktorý nikoho nepohorší – ani nenadchne.
Verdikt: Bezpečná nuda v čiernom
Bodové ohodnotenie: 7 / 10
Gabriela Drobová, producentka
Toto je presne ten moment, keď žena vojde do miestnosti a všetci vedia, že prišla. Kráľovská modrá funguje dokonale, plášťový efekt dodáva vážnosť aj noblesu.
Verdikt: Veľká dáma večera
Bodové ohodnotenie: 9 / 10
Ivana Gáborík, tanečnica
Krásne, ženské, veľmi „beauty“. Korzet lichotí postave, materiál pôsobí luxusne. Trochu však chýba výraznejší styling vlasov – šaty si pýtali viac dramatickosti.
Verdikt: Jemná krása, ktorá neurazí
Bodové ohodnotenie: 8 / 10
Katarína Manová, modelka
Odhalené nohy, výrazné rukávy, sebavedomý postoj. Toto je presne ten typ šiat, ktorý robí titulky. Sexy, ale stále v hraniciach vkusu. Beauty Ball ako vyšitý.
Verdikt: Sexy glamour bez trapasu
Bodové ohodnotenie: 9 / 10
Katarína Očovanová, modelka
Odvážne, veľmi sexy, miestami až príliš. Transparentnosť a korzet sú silné zbrane, no na ples už balansujú na hrane. Pre módnu políciu však extrémne vďačný look.
Verdikt: Provokácia, ktorá rozdelí publikum
Bodové ohodnotenie: 8 / 10
Kinga Puhová, modelka
Šaty, ktoré kričia „pozrite sa na mňa“. Asymetria, perie, odhalená koža – všetko tu je. Nie každému sadne, ale odvaha sa cení.
Verdikt: Risk, ktorý stojí za pozornosť
Bodové ohodnotenie: 7,5 / 10
Kristína Kormúthová, moderátorka
Šaty pôsobia viac ako moderná svadobná couture než plesový model. Čelenka ešte viac posúva look do „nevesty“. Krásne, ale tematicky mimo.
Verdikt: Krásna nevesta na nesprávnom večierku
Bodové ohodnotenie: 7 / 10
Laura Vizváryová, podnikateľka
Retro vibe, sieťovina, klobúčik. Konečne niečo iné! Nie je to klasická plesová krása, ale má štýl, nápad a osobnosť. A to sa cení.
Verdikt: Vintage šarm s charakterom
Bodové ohodnotenie: 8 / 10