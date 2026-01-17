Separova EX prežíva ťažké obdobie: Psychické problémy!

BRATISLAVA - Separova ex Cynthia Tóthová priznala, že teraz nemá to najlepšie obdobie vo svojom živote. Trápia ju psychické problémy!
Okolo Cynthie Tóthovej bolo za posledné obdobie veľmi rušno. Tiahlo sa to od rozchodu s raperom Separom až po reality šou Behind the Fame a jej nový vzťah s mladučkým hercom Jurajom Kočím. Aj keď sa navonok zdalo, že prežíva aktuálne to najkrajšie životné obdobie. Opak je pravdou. Krásna influencerka priznala psychické problémy.
„Mám za sebou ťažký rok. Veľa vecí sa dialo verejne a ja som mala pocit, že vám musím ukazovať len usmievavú Cynthiu s dobrou náladou, aby som vám energiu dávala a nie aby som vám ju brala. Veľakrát som musela byť silná, aj keď som sa tak vôbec necítila. Veľakrát som mala strach, triašku, vnútorný nepokoj. Obrovské pocity krivdy. Moje meno sa veľakrát skloňovalo a naozaj veľmi nechutným spôsobom a ja som chcela kričať, lebo som vedela, aká je pravda… ale zostala som ticho. A to ticho bolelo. Potláčať emócie a tváriť sa, že je všetko v poriadku, je naozaj veľmi vyčerpávajúce," priznala v úvode.
Pred niekoľkými mesiacmi začala mať pocity, že niečo nie je v poriadku. Pochopila, že ide hlavne o jej psychiku. „Prestala som sa cítiť dobre. Nič ma nebavilo, nevedela som sa z vecí tešiť, mala som pocit, že mi nič nejde. Moja kreativita takmer úplne zmizla. Niekedy prišiel strach úplne bez dôvodu. Z ničoho nič. Často som sa rozplakala bez toho, aby som vedela prečo. Cítila som prázdnotu, pocit zlyhania. A pritom sa „nič nestalo“. Pýtala som sa samej seba, že prečo? Veď som zdravá, mám kde bývať, mám skvelú rodinu a kamarátov, mám sa proste dobre. Prečo mi potom nie je dobre? Veď ja nemám na to dôvod. Tak som sa obviňovala. Tieto pocity som zažívala skoro každý deň," pokračovala.
Fanúšikovia ju už videli smutnú, a to v čase, keď si prechádzala rozchodom so Separom. „Teraz sa však navonok „nič také“ nestalo. A práve to bolo na tom celé najťažšie. Keď sa niečo skončí, vieš, prečo ťa to bolí. Ale keď nemáš jasný dôvod (ešte k tomu, ktorému nerozumieš), je veľmi ťažké si priznať, že niečo nie je v poriadku," priznala verejnosti. Najprv si to priznala sama pred sebou a potom pred najbližšími. A prišla úľava.