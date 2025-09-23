Nízlová a Kolárovský opäť pokope: Spojila ich dobrá vec!

BRATISLAVA - Cez víkend sa v nákupnom centre v bratislavskej Petržalke konal už 14. ročník charitatívneho podujatia Nájdite sa..., na ktorom si záujemcovia mohli adoptovať zviera z útulku. Každoročne akciu podporujú mnohé známe tváre. A inak tomu nebolo tento rok - prišli TWiiNSky aj Matúš Kolárovský!
Najväčšie adopčné podujatie na Slovensku opäť v Bratislave: Nájdite sa so zvieratkom z útulku už túto sobotu 20. septembra!
Podujatie, ktoré pravidelne organizuje Aliancia združení na ochranu zvierat, iniciatíva Zvierací ombudsman, zároveň upozorňovalo aj na zodpovednú starostlivosť o zvieratá počas predvianočného obdobia, aby sa nestávali nechcenými darčekmi.
„Tentokrát podporíme tému ochrany zvierat a pomoci útulkom aj v predvianočnom období, kedy pravidelne komunikujeme tému kúpy šteniatok pod vianočný stromček. Pripomíname potrebu zodpovedného uváženia, dôsledného zhodnotenia všetkých možností skôr, ako sa stane zvieratko nechceným darčekom. Pravidelne sa opakuje situácia, kedy s odstupom času už rodina nezvláda starostlivosť o zvieratko a to končí v už aj tak preplnenom útulku,“ informovala iniciatíva.
Charitatívne podujatie každoročne podporujú viaceré známe tváre. Moderátorom bol už niekoľký rok po sebe Matúš Krnčok, no a na pódiu sa objavila vychádzajúca hviezda Caris, duo TWiiNS aj Matúš Kolárovský alias Yael. Nebolo žiadnym tajomstvom, že Veronika a otec jej dcéry Ney si v uplynulých mesiacoch prechádzali náročnejším obdobím a veľmi sa nestretávali, no opäť je vraj všetko v poriadku. A spojila ich aj táto krásna akcia!