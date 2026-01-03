Sobota3. január 2026, meniny má Daniela, zajtra Drahoslav

Z Pociskovej dcéry Liany už je veľká parádnica: Toto odkukala od mamy!

BRATISLAVA - Nela Pocisková sa čoraz viac venuje móde. Na prehliadke Marcela Holubca prehovorila o tom, ako sa jej šatník počas rokov menil a prečo sa pri jej módnom návrate do minulosti chytá za hlavu!

Nela Pocisková patrí k ženám, ktoré vždy pôsobia skvelo upravené a nastylované, no sama priznáva, že jej vkus sa nevyvíjal zo dňa na deň a za roky v šoubiznisovom svete prešla aj ona sama módnym prerodom. „Myslím, že sa menil a vyvíjal aj vyvíjaním mojej osobnosti a ženskosti a asi aj vekom. Mám pocit, že si vážim svoju hodnotu a ženskosť a tým, že som aj speváčka, tak by som mala nejako vyzerať.“ A potom prišlo priznanie, ktoré pozná nejeden človek, keď vytiahne starý album. Nela sa vraj pri fotkách z minulosti vie sama na sebe poriadne pobaviť! „Keď si pozriem svoje spätné fotky, že čo som si dokázala v minulosti obliecť, tak sa nestačím diviť.“

A hoci je Nela módny chameleón, priznáva, že sú kúsky, ktoré jednoducho nie sú jej šálka kávy. „Asi zvieracie vzory úplne nemusím. Dokonca neviem, či by som si na seba dala naozajstný kožuch, to by som asi nezvládla.“ A kým v spoločnosti si dá speváčka na oblečení záležať, doma je to úplne iný režim. „Keď som doma, tak ma vidia ako tú obyčajnú mamu v teplákoch a tam tomu neprikladám nejaký extra význam a teším sa, keď na sebe nemusím nič mať, ani make up ani nič, v čom sa cítim nepohodlne.“ A hoci Nela doma uprednostňuje pohodlie, dcéra Lianka od svojej slávnej mamy predsa len niečo "odkukala" a jednu vec si vraj doslova zamilovala. A Nela neskrýva nadšenie!

Pocisková - Holubec (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

