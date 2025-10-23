Šokujúce PRIZNANIE českej herečky: Cigarety FAJČÍ od 4 rokov!

PRAHA - Valérie Zawadská patrí k najobľúbenejším českým dabingovým herečkám. Je známa svojím hlbokým hlasom a sama hovorí, že vysoko položený bol naposledy, keď mala 2 roky. Na jeho farbe sa zrejme podpísali aj cigarety, ktoré, ako prezradila, fajčí už od 4 rokov!
Valérie Zawadská spravila toto šokujúce odhalenie v relácii 7 pádů Honzy Dědka. „Prvýkrát som mala cigaretu v štyroch rokoch, ale šlukovala som až v ôsmich a pol,“ zahlásila herečka, akoby fakt, že so šľukovaním začala až neskôr, vážnosť situácie zľahčovalo. Prvú cigaretu jej podľa vlastných slov dal spolužiak jej sestry ešte v škôlke. Zobral ju vraj svojim rodičom.
Valériu potom pozval na stoh slamy, kde si ju spoločne zapálili. „V ôsmich rokoch som potom brala tatovi a mame cigarety,“ priznala herečka. Prvýkrát vraj s cigaretami skoncovala ako 14-ročná. „V štrnástich rokoch som s tým skoncovala, pretože v deviatej triede s tým začali všetci spolužiaci a spolužiačky. Tak som asi rok a pol nefajčila, a potom som začala až na gympli,“ zahlásila.
Herečka nikdy nebola krehkou princeznou a ako 19-ročná mala 76 kíl. A v relácii prezradila, že keď sa po gymnáziu hlásila na herectvo, prišla tvrdá facka, ktorá by dnes spôsobila verejný škandál. „Šla som do Brna s tými kilami, na JAMU, tam ma chudáci tiež nevzali z toho dôvodu, že som tlstá a že nepotrebujú tlsté herečky a že také neprijímajú,“ priznala. O rok neskôr ju však prijali na DAMU v Prahe a dnes je známou herečkou.