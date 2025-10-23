Štvrtok23. október 2025, meniny má Alojzia, zajtra Kvetoslava

Šokujúce PRIZNANIE českej herečky: Cigarety FAJČÍ od 4 rokov!

Valérie Zawadská Zobraziť galériu (3)
Valérie Zawadská (Zdroj: Profimedia)
© Zoznam/sk © Zoznam/sk

PRAHA - Valérie Zawadská patrí k najobľúbenejším českým dabingovým herečkám. Je známa svojím hlbokým hlasom a sama hovorí, že vysoko položený bol naposledy, keď mala 2 roky. Na jeho farbe sa zrejme podpísali aj cigarety, ktoré, ako prezradila, fajčí už od 4 rokov!

Valérie Zawadská spravila toto šokujúce odhalenie v relácii 7 pádů Honzy Dědka. „Prvýkrát som mala cigaretu v štyroch rokoch, ale šlukovala som až v ôsmich a pol,“ zahlásila herečka, akoby fakt, že so šľukovaním začala až neskôr, vážnosť situácie zľahčovalo. Prvú cigaretu jej podľa vlastných slov dal spolužiak jej sestry ešte v škôlke. Zobral ju vraj svojim rodičom. 

Valérie Zawadská v relácii 7 pádů Honzy Dědka
Zobraziť galériu (3)
Valérie Zawadská v relácii 7 pádů Honzy Dědka  (Zdroj: FTV Prima)

Valériu potom pozval na stoh slamy, kde si ju spoločne zapálili. „V ôsmich rokoch som potom brala tatovi a mame cigarety,“ priznala herečka. Prvýkrát vraj s cigaretami skoncovala ako 14-ročná. „V štrnástich rokoch som s tým skoncovala, pretože v deviatej triede s tým začali všetci spolužiaci a spolužiačky. Tak som asi rok a pol nefajčila, a potom som začala až na gympli,“ zahlásila. 

Herečka nikdy nebola krehkou princeznou a ako 19-ročná mala 76 kíl. A v relácii prezradila, že keď sa po gymnáziu hlásila na herectvo, prišla tvrdá facka, ktorá by dnes spôsobila verejný škandál. „Šla som do Brna s tými kilami, na JAMU, tam ma chudáci tiež nevzali z toho dôvodu, že som tlstá a že nepotrebujú tlsté herečky a že také neprijímajú,“ priznala. O rok neskôr ju však prijali na DAMU v Prahe a dnes je známou herečkou. 

Valérie Zawadská v relácii 7 pádů Honzy Dědka
Zobraziť galériu (3)
Valérie Zawadská v relácii 7 pádů Honzy Dědka  (Zdroj: FTV Prima)

Viac o téme: Valérie Zawadská
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Jana Nagyová alias Arabela
RADIKÁLNE rozhodnutie legendárnej Arabely: ÚTEK z Nemecka! Herečka po sebe ZAHLADILA všetky STOPY
Domáci prominenti
TRAPAS Dana Dangla: TOTO
TRAPAS Dana Dangla: TOTO vážne povedal Nele Pociskovej? Nasledovalo OSPRAVEDLNENIE!
Domáci prominenti
Katolícka výchova, tri svadby
Katolícka výchova, tri svadby a tri rozvody: Slávna česká herečka ešte nepovedala posledné slovo!
Osobnosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Reakcia strany KDH k zákonu o hazarde: Darček pre herne, rana pre rodiny
Reakcia strany KDH k zákonu o hazarde: Darček pre herne, rana pre rodiny
Správy
Čo sa Adela Vinczeová o sebe naučila v role matky?
Čo sa Adela Vinczeová o sebe naučila v role matky?
Prominenti
Adela Vinczeová otvorene prezradila, ako u nich doma vyzerajú ranné rituály
Adela Vinczeová otvorene prezradila, ako u nich doma vyzerajú ranné rituály
Prominenti

Domáce správy

FOTO Karol Galek
SaS kritizuje poveréheno šéfa Lesov SR: Vojtech Ferencz je na svojom poste neprijateľný
Domáce
FOTO Počasie bude NEBEZPEČNÉ! Varovania
Počasie bude NEBEZPEČNÉ! Varovania meteorológov: Vetrisko a prudký lejak, TU sa majte na pozore
Domáce
Overovanie podpisov a listín
Overovanie podpisov a listín sa čoskoro zmení: Ktoré dokumenty vám už úrad nepotvrdí?
Domáce
V Dudinciach otvorili nové denné centrum: Prvé priestory pre seniorov aj rodiny v meste
V Dudinciach otvorili nové denné centrum: Prvé priestory pre seniorov aj rodiny v meste
Partizánske

Zahraničné

Bart De Wever
Premiér De Wever varuje: Ak Belgicko nedostane záruky, zablokuje použitie zmrazených ruských aktív
Zahraničné
FOTO Z Moskvy vzlietlo dňa
PODIVNÉ manévre nad Moskvou: Do vzduchu vzlietlo naraz 15 lietadiel! Útek ruskej smotánky, čo sa stalo?
Zahraničné
Viktor Orbán
Pošleme celému svetu odkaz, uviedol Orbán: Nebudeme zomierať za Ukrajinu!
Zahraničné
Venezuela má na boj
Venezuela má na boj proti USA 5-tisíc ruských protilietadlových rakiet, uviedol Nicolás Maduro
Zahraničné

Prominenti

Karol III. počas príhovoru
Kráľ Karol mení históriu: Toto sa stane prvýkrát za 500 rokov!
Zahraniční prominenti
Valérie Zawadská
Šokujúce PRIZNANIE českej herečky: Cigarety FAJČÍ od 4 rokov!
Domáci prominenti
VIDEO vnútri! Keanu Reevesa obťažovala šialená
Keanu Reevesa obťažovala šialená fanúšička: Kričala, že je jeho MANŽELKA... Tvrdý ZÁSAH ochranky!
Zahraniční prominenti
Belohorcovej dcéra Salma: Prvé
Belohorcovej dcéra Salma: Prvé slová o ROZCHODE rodičov! Ako to celé vníma?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Tri tajné prísady, ktoré
Tri tajné prísady, ktoré menia obyčajnú kávu na liek: Odporúča ich lekár z Harvardu! Máte ich doma aj vy?
Zaujímavosti
Svet v ŠOKU: V
Svet v ŠOKU: V DNA jedenástich rodín objavili mimozemské gény! Môže ísť o genetickú inváziu?
Zaujímavosti
FOTO Angela White
Najslávnejšia pornoherečka šokovala: Prezradila meno, ktoré ju absolútne fascinuje! A pokračovanie vás odrovná…
Zaujímavosti
POZOR na tieto nápoje:
POZOR na tieto nápoje: Pite ich s mierou, škodia mozgu
vysetrenie.sk

Dobré správy

Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk
15-tisíc nájomných bytov, 680
15-tisíc nájomných bytov, 680 električiek a 2 miliardy eur: Čo majú tieto čísla spoločné?
Domáce
Prvá pomoc nie je
Prvá pomoc nie je len pre zdravotníkov: Viete, čo robiť pri bežných úrazoch?
Domáce
Pleťové séra dostali prestížne
Pleťové séra dostali prestížne ocenenia: Tieto patria u žien medzi úplne najobľúbenejšie
plnielanu.sk

Ekonomika

Diaľničiari osadzujú posledné značky: Pozrite sa na dlho očakávanú rýchlostnú cestu krátko pred otvorením! (foto)
Diaľničiari osadzujú posledné značky: Pozrite sa na dlho očakávanú rýchlostnú cestu krátko pred otvorením! (foto)
Zahraniční pracovníci u nás lámu rekordy: Až polovica je z Ukrajiny, Srbska či Indie. Prečo ich potrebujeme?
Zahraniční pracovníci u nás lámu rekordy: Až polovica je z Ukrajiny, Srbska či Indie. Prečo ich potrebujeme?
Koniec špekulantom s PN-kami: Novú dostanete už len so súhlasom posudkového lekára!
Koniec špekulantom s PN-kami: Novú dostanete už len so súhlasom posudkového lekára!
Fico tvrdo kritizuje stopku ruskému plynu: Je to šialený návrh! Pozrite sa, aký plyn kupuje Ukrajina, vyhlásil
Fico tvrdo kritizuje stopku ruskému plynu: Je to šialený návrh! Pozrite sa, aký plyn kupuje Ukrajina, vyhlásil

Šport

Najhorší možný scenár sa naplnil: Súperka Petry Vlhovej príde o olympiádu
Najhorší možný scenár sa naplnil: Súperka Petry Vlhovej príde o olympiádu
Lyžovanie
Fantastická Mia Pohánková: Slovenský talent valcuje na prestížnom turnaji
Fantastická Mia Pohánková: Slovenský talent valcuje na prestížnom turnaji
WTA
FOTO Brutálna premena krásnej futbalistky: Dres vymenila za odvážny outfit
FOTO Brutálna premena krásnej futbalistky: Dres vymenila za odvážny outfit
Ženský futbal
Sú Tsunodove dni zrátané? Kritika prišla už aj od jeho šéfa... Nebudem tvrdiť, že toto nám stačí
Sú Tsunodove dni zrátané? Kritika prišla už aj od jeho šéfa... Nebudem tvrdiť, že toto nám stačí
Formula 1

Auto-moto

Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Novinky
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Doprava
TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
Klasické testy
Najväčšie derby jesene: Futbalové zápasy, ktoré rozhýbu stávky
Najväčšie derby jesene: Futbalové zápasy, ktoré rozhýbu stávky
Správy

Kariéra a motivácia

Ste na PN? Pozor, zamestnávatelia vás po novom môžu skontrolovať ešte jednoduchšie!
Ste na PN? Pozor, zamestnávatelia vás po novom môžu skontrolovať ešte jednoduchšie!
Aktuality
Vzdelávanie pred koncom roka vám môže priniesť kariérny náskok
Vzdelávanie pred koncom roka vám môže priniesť kariérny náskok
Kurzy a štúdium
Koľko financií si treba odkladať na Vianoce a darčeky? Praktický návod, ako nezruinovať rozpočet
Koľko financií si treba odkladať na Vianoce a darčeky? Praktický návod, ako nezruinovať rozpočet
Motivácia a inšpirácia
Pozvali vás na pohovor? Toto si určite všímajte na spoločnosti, kde chcete pracovať
Pozvali vás na pohovor? Toto si určite všímajte na spoločnosti, kde chcete pracovať
Pracovný pohovor

Varenie a recepty

Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Medové kolieska plnené jemným vanilkovým krémom. Dokonalé koláčiky s pravou vôňou Vianoc.
Medové kolieska plnené jemným vanilkovým krémom. Dokonalé koláčiky s pravou vôňou Vianoc.
Aká múka na lokše? Trik, ktorý urobí cesto jemné a pružné
Aká múka na lokše? Trik, ktorý urobí cesto jemné a pružné
Rady a tipy
Šalát z cvikly: Pochúťka plná vitamínov, rozžiari tanier aj náladu
Šalát z cvikly: Pochúťka plná vitamínov, rozžiari tanier aj náladu
Výber receptov

Technológie

Žijeme v zlatej ére sprostosti? Čím viac používaš ChatGPT a ďalšie AI nástroje, tým viac sa takto mení tvoj mozog. Je to ako pandémia
Žijeme v zlatej ére sprostosti? Čím viac používaš ChatGPT a ďalšie AI nástroje, tým viac sa takto mení tvoj mozog. Je to ako pandémia
Veda a výskum
Čistá energia bez odpadu? Francúzsky tokamak sa blíži k „prvej plazme“
Čistá energia bez odpadu? Francúzsky tokamak sa blíži k „prvej plazme“
Technológie
Lekári roky tento orgán odstraňovali, aby zabránili šíreniu rakoviny. Vedci teraz zistili, že to môže byť chyba
Lekári roky tento orgán odstraňovali, aby zabránili šíreniu rakoviny. Vedci teraz zistili, že to môže byť chyba
Veda a výskum
OpenAI predstavuje ChatGPT Atlas, prvý internetový prehliadač plne prepojený s AI
OpenAI predstavuje ChatGPT Atlas, prvý internetový prehliadač plne prepojený s AI
Umelá inteligencia

Bývanie

Dvierka skriniek sa nezatvárajú a zásuvky sa zasekávajú? 7 praktických tipov, ako problémy opravíte aj bez majstra!
Dvierka skriniek sa nezatvárajú a zásuvky sa zasekávajú? 7 praktických tipov, ako problémy opravíte aj bez majstra!
Na 24 m2 vyskladali kompletný byt aj s úložným miestom. Mikroloft ukazuje, ako sa dá bývať na minimálnej ploche
Na 24 m2 vyskladali kompletný byt aj s úložným miestom. Mikroloft ukazuje, ako sa dá bývať na minimálnej ploche
Tieto rastliny zasaďte v októbri, kým prídu prvé mrazy. Budúcu sezónu vás potešia krajšou záhradou
Tieto rastliny zasaďte v októbri, kým prídu prvé mrazy. Budúcu sezónu vás potešia krajšou záhradou
To sa ešte zíde, vraveli na materiál a zbierali ho na dvore. Z kopy odpadu si architekti sami vyrobili lacnú saunu
To sa ešte zíde, vraveli na materiál a zbierali ho na dvore. Z kopy odpadu si architekti sami vyrobili lacnú saunu

Pre kutilov

6 najväčších chýb, ktorých sa majstri dopúšťajú pri murovaní: Odhaľte ich skôr, ako bude neskoro!
6 najväčších chýb, ktorých sa majstri dopúšťajú pri murovaní: Odhaľte ich skôr, ako bude neskoro!
Stavba domu
Postavili letnú kuchyňu, ktorá im zmenila život. Čo všetko sa dá zvládnuť, keď máte jasný plán a pár nápadov
Postavili letnú kuchyňu, ktorá im zmenila život. Čo všetko sa dá zvládnuť, keď máte jasný plán a pár nápadov
Dvor a záhrada
Nepremeškajte zber hlohu! Viete, ako si z neho spravíte najlepší prírodný liek na srdce a imunitu?
Nepremeškajte zber hlohu! Viete, ako si z neho spravíte najlepší prírodný liek na srdce a imunitu?
Recepty
Ako si vybrať a založiť živý plot, ktorý vydrží desaťročia
Ako si vybrať a založiť živý plot, ktorý vydrží desaťročia
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Minimalizmus po francúzsky: Ako vyzerať chic s piatimi kúskami v šatníku
Móda
Minimalizmus po francúzsky: Ako vyzerať chic s piatimi kúskami v šatníku
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Z Moskvy vzlietlo dňa
Zahraničné
PODIVNÉ manévre nad Moskvou: Do vzduchu vzlietlo naraz 15 lietadiel! Útek ruskej smotánky, čo sa stalo?
Počasie bude NEBEZPEČNÉ! Varovania
Domáce
Počasie bude NEBEZPEČNÉ! Varovania meteorológov: Vetrisko a prudký lejak, TU sa majte na pozore
Overovanie podpisov a listín
Domáce
Overovanie podpisov a listín sa čoskoro zmení: Ktoré dokumenty vám už úrad nepotvrdí?
Šokovaní Slováci sa obávali
Domáce
Šokovaní Slováci sa obávali najhoršieho: Na radare sa objavil záhadný úkaz, TAKTO to bolo!

Ďalšie zo Zoznamu