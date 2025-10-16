Štvrtok16. október 2025, meniny má Vladimíra, zajtra Hedviga

Katolícka výchova, tri svadby a tri rozvody: Slávna česká herečka ešte nepovedala posledné slovo!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (5)
(Zdroj: Instagram VN)
© Zoznam/lun © Zoznam/lun
ČSFD/Divadlo/lun

PRAHA - Tri rozvody, dve adoptované deti, štyri vlastné, piate jej po pár mesiacoch zomrelo. Zatiaľ posledný manžel Martin Stropnický (68), o ktorom hovorila iba v dobrom, ju kruto podviedol s oveľa mladšou kolegyňou, poslal jej mail so slovami, že ju už nemiluje a požiadal o rozvod.

To by položilo aj koňa, ale určite nie krehkú plavovlásku Veroniku Žilkovú (narodená 16. októbra 1961 v Prahe). Jedna z najpopulárnejších českých herečiek súčasnosti pochádza z umeleckej rodiny, v ktorej takmer každý člen muzicíroval. Známy hudobný pedagóg a flautista Václav Žilka († 83) viedol deti od detstva k láske k hudbe, dvaja starší Veronikini súrodenci sú dnes profesionálnymi hudobníkmi. Veronika začala po maturite študovať psychológiu na Filozofickej fakulte Karlovej Univerzity, ale po prvom semestri dala škole zbohom. S folklórnou minulosťou sa chcela venovať ľudovému tancu, no nakoniec vyštudovala herectvo na DAMU. Dnes je to známa filmová, televízna a divadelná herečka, predstaviteľka žien rozorvaných, zúfalých, umierajúcich, ale aj veselých a ráznych, ktoré si vedia rady so životom. Diváci si ju zapamätali najmä ako umierajúcu Marjánku v Zabudnutom svetle (1996) režiséra Vladimíra Michálka (za túto rolu získala Českého leva).

Katolícka výchova, tri svadby
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Filmové studio Barrandov / Miroslav Jirsa)

Aká je Veronika v skutočnosti? Je známa podrezaným jazykom. Napriek tomu má svoju skrytú trinástu komnatu, ktorú príliš na svetlo nevyťahuje. Nie je to smrť jej dieťaťa, ani starostlivosť o deti v pestúnskej opatere alebo vzťahy s bývalými manželmi. Je to jej prísna katolícka výchova. Keď sa prvýkrat ako tehotná vydávala za Jiřího Hanycha (67), mamička sa jej vyhrážala, že keby mala jej dcéra byť slobodnou matkou, radšej sa obesí. Veronika poslúchla rodičov, vydala sa v kostole, ale už o tri roky nasledoval rozvod. Druhýkrát sa vydávala pár dní po rozvode v piatom mesiaci tehotenstva. Sobáš bol civilný, pretože cirkevné manželstvo bolo vylúčené. S druhým manželom Markom Navrátilom († 55) mala dve deti, dve si priviezli z detského domova. Manželstvo sa po sedemnástich rokoch skončilo. Veronika Žilková je veriaca, ale nepraktizujúca katolíčka. V roku 2008 sa vydala tretíkrát. Chcela splniť želanie svojho otca, ktorému sa nepáčilo, že by vnučka Kordula Stropnická vyrastala ako nemanželské dieťa. Ako sa to skončilo, už vieme.

Katolícka výchova, tri svadby
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Profimedia)

Pre Veroniku však nie sú dôležití nejakí manželia, vychovala svoje deti viac-menej sama, len s pomocou svojej mamy a zabezpečila im láskavý domov. Nie všetky jej odplácajú nezištnú materinskú lásku rovnako. Najstaršia dcéra Agáta Hanychová (40) si urobila meno v bulvári rozličnými eskapádami, nahými fotkami, striedaním partnerov a troma deťmi od troch otcov. Najstarší syn Cyril Navrátil (35) vystrašil mamu nutnou operáciou srdca. Keď sa uzdravil, kúpil si karavan, v ktorom v českom Slanom servíroval lahodnú kávu, ale keď ho dvakrát vykradli a prišiel o veľmi cenné veci, rozhodol sa karavan predať.

Katolícka výchova, tri svadby
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Instagram V.Z.)

Kordula (20), dcéra Stropnického mala od narodenia zrakovú chybu, až operácia a okuliare jej pomohli. To všetko a ešte viac zabezpečila mama Veronika. Polovica národa ju miluje, druhá polovica ju ohovára. Aj my na Slovensku ju až na výnimky máme radi. Nikto však nemôže poprieť, že na takú krehkú a drobnú ženu má Veronika paru ako lokomotíva. A ani dnes, keď oslavuje 64 rokov, ešte nepovedala svoje posledné slovo.

Katolícka výchova, tri svadby
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Instagram VN)

Viac o téme: Veronika Žilková
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Český lev 2025: BRADAVKY
Český lev 2025: BRADAVKY von, herečka ukázala ZADOK a Geislerová s dcérou... Vôbec sa NEPODOBAJÚ!
Domáci prominenti
Žilkovej KRUTÝ darček k
Žilkovej KRUTÝ darček k Vianociam: ROZCHOD... Priateľovi darovala slobodu!
Domáci prominenti
Ivana Andrlová
Ivana Andrlová ukázala dcéru zo škandalózneho manželstva: Čo prezradil 4-krát ženatý exmanžel?!
Osobnosti
Česká polícia viní firmu
Česká polícia viní firmu z dotačného podvodu: Podľa českých médií ide o Agrofert
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Adela o živote po konci v televízii: Takáto je pravda!
Adela o živote po konci v televízii: Takáto je pravda!
Prominenti
Hráč Prievidze Marek Jašš: Škoda, že sa na nás Keravnos dotiahol, každý bod sa počíta
Hráč Prievidze Marek Jašš: Škoda, že sa na nás Keravnos dotiahol, každý bod sa počíta
Basketbal
Tréner Piešťan Peter Jankovič hodnotí prehru s Estudiantes Madrid
Tréner Piešťan Peter Jankovič hodnotí prehru s Estudiantes Madrid
Basketbal

Domáce správy

Rodičia dostanú viac! Rodičovský
Rodičia dostanú viac! Rodičovský príspevok na dieťa by sa mal v roku 2026 zvýšiť na TÚTO sumu
Domáce
Ilustračné foto
Ohľaduplnosť vodičov sa zlepšuje, avšak priestupkov je stále dosť
Domáce
KDH varuje: Novela zákona
KDH varuje: Novela zákona o hazardných hrách je nebezpečný posun v uvažovaní štátu
Domáce
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach oslavuje 50 rokov hygieny potravín a získala významnú akreditáciu
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach oslavuje 50 rokov hygieny potravín a získala významnú akreditáciu
Košice

Zahraničné

V ruskom regióne zakázali
V ruskom regióne zakázali predaj alkoholu, zatiaľ cez víkendy
Zahraničné
V Portlande sa premávali
V Portlande sa premávali nahí cyklisti: PIKANTNÉ FOTO Bojovali proti násiliu! Vadí im aj Trump
Zahraničné
Orbán oznámil, že sa
Orbán oznámil, že sa opäť stretne s Trumpom: Termín schôdzky však neprezradil
Zahraničné
Ilustračné foto
Litva prekročí cieľ výdavkový cieľ NATO: Na obranu dá 5,38 percenta HDP
Zahraničné

Prominenti

Katolícka výchova, tri svadby
Katolícka výchova, tri svadby a tri rozvody: Slávna česká herečka ešte nepovedala posledné slovo!
Osobnosti
Adela Vinczeová
Adela o živote po konci v televízii: Takáto je PRAVDA!
Domáci prominenti
Rudy Youngblood
Hviezda oscarového filmu v rukách polície: NAPADOL člena rodiny!
Zahraniční prominenti
Natália Germáni s rodinou
Slovenská herečka a jej dcéry to ROZBALILI priamo na chodníku: Takto roztancovali ulice New Yorku!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Dva roky ignoroval opuch:
Dva roky ignoroval opuch: Keď lekári zistili, čo má v miešku, zostali bez slov! To však nebolo všetko...
Zaujímavosti
Bolesť bedrového kĺbu: Príčiny,
Bolesť bedrového kĺbu: Príčiny, riešenia a podpora výživou
vysetrenie.sk
Nečakaný zázrak v záhrade:
Nečakaný zázrak v záhrade: Štvorročný chlapček vysypal pukance do hliny, no to, čo vyrástlo, nečakal nikto!
Zaujímavosti
FOTO Britka myslela, že má
ŠOKUJÚCI zvrat: Myslela si, že má zápal slepého čreva, z nemocnice odišla s dieťaťom! Netušila, že je tehotná
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Kam sa uberá Slovensko? Mladých nezaujímajú prázdne reči, chcú, aby sa riešil najmä tento problém!
hashtag.sk
Úvery môžu klesať až
O nulovej úrokovej sadzbe vie len polovica opýtaných: Zistite, ako ju môžete získať aj vy
Domáce
Užívame sami to, čo
Užívame sami to, čo predávame? Naša odpoveď vás možno prekvapí
plnielanu.sk
Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk

Ekonomika

Rok 2025 je zlatá baňa: Týchto 5 fondov mohlo vaše úspory premeniť na bohatstvo!
Rok 2025 je zlatá baňa: Týchto 5 fondov mohlo vaše úspory premeniť na bohatstvo!
Unikátna stavba ide do finále: Vodiči sa už čoskoro môžu tešiť na najdlhšiu diaľničnú estakádu! (foto)
Unikátna stavba ide do finále: Vodiči sa už čoskoro môžu tešiť na najdlhšiu diaľničnú estakádu! (foto)
Jeden z najdôležitejších príspevkov pre rodiny ide hore: Pozrite si, ako stúpne rodičovský príspevok!
Jeden z najdôležitejších príspevkov pre rodiny ide hore: Pozrite si, ako stúpne rodičovský príspevok!
Chystá sa ďalšie zdražovanie na pošte: Za toto všetko si zrejme priplatíme! (prehľad zmien)
Chystá sa ďalšie zdražovanie na pošte: Za toto všetko si zrejme priplatíme! (prehľad zmien)

Šport

Rozprávkový futbalový zázrak: Klub z malej rybárskej dediny siaha na titul a Ligu majstrov
Rozprávkový futbalový zázrak: Klub z malej rybárskej dediny siaha na titul a Ligu majstrov
Ostatné
Prvé trpké sklamanie: Česi po fiasku na Faerských ostrovoch dostali ďalšiu facku
Prvé trpké sklamanie: Česi po fiasku na Faerských ostrovoch dostali ďalšiu facku
Futbalová reprezentácia do 21 rokov
VIDEO Tigran Barseghjan predviedol zbytočný skrat: Hráč Slovana ihneď dostal červenú kartu
VIDEO Tigran Barseghjan predviedol zbytočný skrat: Hráč Slovana ihneď dostal červenú kartu
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Bývalý reprezentant Slovenska znovu úradoval: Ďalšie dva góly a pozícia top kanoniera ligy
Bývalý reprezentant Slovenska znovu úradoval: Ďalšie dva góly a pozícia top kanoniera ligy
MONACObet liga

Auto-moto

Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Predstavujeme
TEST: BMW M235 GranCoupe - šport, štýl, šok
TEST: BMW M235 GranCoupe - šport, štýl, šok
Testy
Sezónna údržba: ako pripraviť flotilu na extrémne počasie
Sezónna údržba: ako pripraviť flotilu na extrémne počasie
Správy
Začína sa obnova mosta na ceste II. triedy pri Veľkých Úľanoch
Začína sa obnova mosta na ceste II. triedy pri Veľkých Úľanoch
Doprava

Kariéra a motivácia

Nikdy nie je neskoro zmeniť kariéru, odkázal Martin Madej na Kariéra EXPO v Bratislave
Nikdy nie je neskoro zmeniť kariéru, odkázal Martin Madej na Kariéra EXPO v Bratislave
Motivácia a inšpirácia
Čo robiť, keď vás v práci iní predbiehajú? 5 tipov, ako sa vyrovnať so závisťou
Čo robiť, keď vás v práci iní predbiehajú? 5 tipov, ako sa vyrovnať so závisťou
Motivácia a produktivita
Štát podporí 5100 pracovných miest pre mladých v rámci projektu Právo na prvé zamestnanie
Štát podporí 5100 pracovných miest pre mladých v rámci projektu Právo na prvé zamestnanie
Domáce
Aký ste typ pracovníka podľa produktivity?
Aký ste typ pracovníka podľa produktivity?
O práci s humorom

Varenie a recepty

Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Šalát z pečených zemiakov: Teplý či studený – chutí dokonale
Šalát z pečených zemiakov: Teplý či studený – chutí dokonale
Výber receptov
Najlepšia fazuľová polievka: Klasika, z maslovej fazule aj s údeným
Najlepšia fazuľová polievka: Klasika, z maslovej fazule aj s údeným
Výber receptov

Technológie

Čo ťa čaká na Netflixe v najbližšie dni? Tieto filmové a seriálové bomby si rozhodne nemôžeš nechať ujsť
Čo ťa čaká na Netflixe v najbližšie dni? Tieto filmové a seriálové bomby si rozhodne nemôžeš nechať ujsť
Filmy a seriály
Microsoft práve poslal milióny počítačov s Windowsom na „smetisko“. Takto ho však môžeš používať v bezpečí ešte rok
Microsoft práve poslal milióny počítačov s Windowsom na „smetisko“. Takto ho však môžeš používať v bezpečí ešte rok
Bezpečnosť
AKTUÁLNE: Slováci naleteli novému triku s prenájmom bytov. Rozmohol sa nový typ online podvodu
AKTUÁLNE: Slováci naleteli novému triku s prenájmom bytov. Rozmohol sa nový typ online podvodu
Bezpečnosť
Čoskoro príde „dospelá verzia“ ChatGPT. OpenAI otvára brány šteklivej komunikácii
Čoskoro príde „dospelá verzia“ ChatGPT. OpenAI otvára brány šteklivej komunikácii
Umelá inteligencia

Bývanie

Má len 43 m2 a vôbec nepôsobí stiesnene! Pozrite, kam ukryli posteľ, aby zostalo viac miesta
Má len 43 m2 a vôbec nepôsobí stiesnene! Pozrite, kam ukryli posteľ, aby zostalo viac miesta
7 pro tipov dizajnérov, ako rýchlo zlepšiť vzhľad bývania, ktoré nevyzerá dobre. Tieto zvládnete aj za jeden deň
7 pro tipov dizajnérov, ako rýchlo zlepšiť vzhľad bývania, ktoré nevyzerá dobre. Tieto zvládnete aj za jeden deň
Bývanie kúpila za 20 000 €, mesačne ju stojí menej ako 10. Do karavanu zmestila bicykel, sušiak aj masérsky stôl!
Bývanie kúpila za 20 000 €, mesačne ju stojí menej ako 10. Do karavanu zmestila bicykel, sušiak aj masérsky stôl!
Ak ceny nehnuteľností rastú, kúpa bytu môže byť výhodná, radí architektka. Kedy je však lepšie ísť do prenájmu?
Ak ceny nehnuteľností rastú, kúpa bytu môže byť výhodná, radí architektka. Kedy je však lepšie ísť do prenájmu?

Pre kutilov

Vertikutácia trávnika je na jeseň kľúčová! Ako na to, aby ste si ňou viac neuškodili, a ktorým chybám sa vyvarovať
Vertikutácia trávnika je na jeseň kľúčová! Ako na to, aby ste si ňou viac neuškodili, a ktorým chybám sa vyvarovať
Záhrada
Najdôležitejšie pravidlá, ktoré musíte dodržať pri betónovaní základovej dosky rodinného domu
Najdôležitejšie pravidlá, ktoré musíte dodržať pri betónovaní základovej dosky rodinného domu
Stavba domu
Majster roka 2026 – ukáž, čo si vyrobil, a vyhraj robotickú kosačku až do 1 000 €!
Majster roka 2026 – ukáž, čo si vyrobil, a vyhraj robotickú kosačku až do 1 000 €!
Súťaže
6 najčastejších chýb, ktoré robia záhradkári pri výsadbe ovocných stromov na jeseň
6 najčastejších chýb, ktoré robia záhradkári pri výsadbe ovocných stromov na jeseň
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

3 znamenia zverokruhu, ktoré po 15. októbri čaká finančný úspech: Vďaka tomu sa stanú atraktívne zo dňa na deň
Zábava
3 znamenia zverokruhu, ktoré po 15. októbri čaká finančný úspech: Vďaka tomu sa stanú atraktívne zo dňa na deň
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Rodičia dostanú viac! Rodičovský
Domáce
Rodičia dostanú viac! Rodičovský príspevok na dieťa by sa mal v roku 2026 zvýšiť na TÚTO sumu
V Portlande sa premávali
Zahraničné
V Portlande sa premávali nahí cyklisti: PIKANTNÉ FOTO Bojovali proti násiliu! Vadí im aj Trump
Turisti si to rozdávali
Zahraničné
Turisti si to rozdávali na balkóne v Pattayi: Vodič motorky ich udal
Bývalý sudca ruského Najvyššieho
Zahraničné
Ruskom otriasla veľká KAUZA: Obvinenia padli na bývalého sudcu Najvyššieho súdu! Má na krku detskú prostitúciu

Ďalšie zo Zoznamu