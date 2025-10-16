Katolícka výchova, tri svadby a tri rozvody: Slávna česká herečka ešte nepovedala posledné slovo!

PRAHA - Tri rozvody, dve adoptované deti, štyri vlastné, piate jej po pár mesiacoch zomrelo. Zatiaľ posledný manžel Martin Stropnický (68), o ktorom hovorila iba v dobrom, ju kruto podviedol s oveľa mladšou kolegyňou, poslal jej mail so slovami, že ju už nemiluje a požiadal o rozvod.
To by položilo aj koňa, ale určite nie krehkú plavovlásku Veroniku Žilkovú (narodená 16. októbra 1961 v Prahe). Jedna z najpopulárnejších českých herečiek súčasnosti pochádza z umeleckej rodiny, v ktorej takmer každý člen muzicíroval. Známy hudobný pedagóg a flautista Václav Žilka († 83) viedol deti od detstva k láske k hudbe, dvaja starší Veronikini súrodenci sú dnes profesionálnymi hudobníkmi. Veronika začala po maturite študovať psychológiu na Filozofickej fakulte Karlovej Univerzity, ale po prvom semestri dala škole zbohom. S folklórnou minulosťou sa chcela venovať ľudovému tancu, no nakoniec vyštudovala herectvo na DAMU. Dnes je to známa filmová, televízna a divadelná herečka, predstaviteľka žien rozorvaných, zúfalých, umierajúcich, ale aj veselých a ráznych, ktoré si vedia rady so životom. Diváci si ju zapamätali najmä ako umierajúcu Marjánku v Zabudnutom svetle (1996) režiséra Vladimíra Michálka (za túto rolu získala Českého leva).
Aká je Veronika v skutočnosti? Je známa podrezaným jazykom. Napriek tomu má svoju skrytú trinástu komnatu, ktorú príliš na svetlo nevyťahuje. Nie je to smrť jej dieťaťa, ani starostlivosť o deti v pestúnskej opatere alebo vzťahy s bývalými manželmi. Je to jej prísna katolícka výchova. Keď sa prvýkrat ako tehotná vydávala za Jiřího Hanycha (67), mamička sa jej vyhrážala, že keby mala jej dcéra byť slobodnou matkou, radšej sa obesí. Veronika poslúchla rodičov, vydala sa v kostole, ale už o tri roky nasledoval rozvod. Druhýkrát sa vydávala pár dní po rozvode v piatom mesiaci tehotenstva. Sobáš bol civilný, pretože cirkevné manželstvo bolo vylúčené. S druhým manželom Markom Navrátilom († 55) mala dve deti, dve si priviezli z detského domova. Manželstvo sa po sedemnástich rokoch skončilo. Veronika Žilková je veriaca, ale nepraktizujúca katolíčka. V roku 2008 sa vydala tretíkrát. Chcela splniť želanie svojho otca, ktorému sa nepáčilo, že by vnučka Kordula Stropnická vyrastala ako nemanželské dieťa. Ako sa to skončilo, už vieme.
Pre Veroniku však nie sú dôležití nejakí manželia, vychovala svoje deti viac-menej sama, len s pomocou svojej mamy a zabezpečila im láskavý domov. Nie všetky jej odplácajú nezištnú materinskú lásku rovnako. Najstaršia dcéra Agáta Hanychová (40) si urobila meno v bulvári rozličnými eskapádami, nahými fotkami, striedaním partnerov a troma deťmi od troch otcov. Najstarší syn Cyril Navrátil (35) vystrašil mamu nutnou operáciou srdca. Keď sa uzdravil, kúpil si karavan, v ktorom v českom Slanom servíroval lahodnú kávu, ale keď ho dvakrát vykradli a prišiel o veľmi cenné veci, rozhodol sa karavan predať.
Kordula (20), dcéra Stropnického mala od narodenia zrakovú chybu, až operácia a okuliare jej pomohli. To všetko a ešte viac zabezpečila mama Veronika. Polovica národa ju miluje, druhá polovica ju ohovára. Aj my na Slovensku ju až na výnimky máme radi. Nikto však nemôže poprieť, že na takú krehkú a drobnú ženu má Veronika paru ako lokomotíva. A ani dnes, keď oslavuje 64 rokov, ešte nepovedala svoje posledné slovo.