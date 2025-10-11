Sobota11. október 2025, meniny má Valentína, zajtra Maximilián, Maxim, Max

TRAPAS Dana Dangla: TOTO vážne povedal Nele Pociskovej? Nasledovalo OSPRAVEDLNENIE!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (21)
(Zdroj: Koláž Topky)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

BRATISLAVA - Šou Možné je všetko! sa vracia so šiestou epizódou plnou smiechu, nových hier a nečakaných momentov. Na pódiu sa predstavia obľúbení herci a komici, ktorých doplní aj česká hviezda Eva Burešová. Divákov čaká poriadna dávka improvizácie aj menší prešľap Dana Dangla!

Šiesta epizóda populárnej šou Možné je všetko! sľubuje ďalšiu dávku skvelej zábavy a nečakaných momentov. Na javisku sa predstavia Nela Pocisková, Petra Polnišová, Juraj Kemka, Tomáš Maštalír, Jakub Jablonský, Kristián Baran, Adam Bardy a po prvý raz sa k nim pridá aj obľúbená česká speváčka a herečka Eva Burešová.

Hneď v úvode sa o menší trapas postará Dano Dangl, keď sa Nely spýta: „Tvoj manžel tu už bol, čo ti povedal, že čo by si mala robiť, aby si zapadla do kolektívu?“ Nela ho však promptne opraví: „Vieš čo, nie je to ešte môj manžel, ale možno raz bude...“ Reakcia publika aj kolegov na seba nenechá dlho čakať. Adam Bardy so smiechom dodá: „Začíname dobre, myslím, že týmto si si ju získal.“

Dano sa snažil situáciu zachrániť: „Prepáč mi, ja som fakt neni o všetkom informovaný. Aj som sa čudoval, že máte odlišné mená.“ Okrem zábavných momentov sa diváci môžu tešiť aj na nové hry a poriadnu dávku improvizácie. Novinkami večera budú hry Surf kvíz a Čudný večierok. Adam Bardy sa zmení na pečené kura, Petra Polnišová na zbíjačku a Kristián Baran na kliešťa.

Možné je všetko!
Zobraziť galériu (21)
Možné je všetko!  (Zdroj: TV Markíza)

Chýbať nebudú ani známe hry ako Taxi, Slovíčko, Serenáda či Šikmá plocha, kde sa účinkujúci ocitnú v špinavej reštaurácii. Sobotný večer na Markíze opäť potvrdí, že keď sa na jednom pódiu stretnú tí najlepšie naladení herci a komici, platí jediné: Možné je všetko! Tak si nezabudnite zapnúť televíziu o 20:30.

Viac o téme: Nela PociskováDano DanglMožné je všetko!
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Boris Kollár, Laura Vizváryová
Boris Kollár zverejnil fotku z dovolenky, reakcie trafili do čierneho: Keby si menej prcal...
Domáci prominenti
Ďalší slovenský raper chce
Ďalší slovenský raper chce vstúpiť do politiky: Najprv Rytmus a teraz... To naozaj?!
Domáci prominenti
Krst knihy Igora Kmeťa.
Aha, ako sa ZMENIL Otto Weiter: Túži byť stále mladým, pozri sa, čo PODSTÚPIL!
Domáci prominenti
Krst knihy Igora Kmeťa.
Sisa Sklovská prišla za Kmeťom ako iná žena! TAKÚTO ju snáď vídava iba LELKES
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Juraj Blanár prichádza na pracovný snem strany Smer - sociálna demokracia
Juraj Blanár prichádza na pracovný snem strany Smer - sociálna demokracia
Správy
Príchod Róberta Kaliňáka na pracovný snem strany SMER-SD
Príchod Róberta Kaliňáka na pracovný snem strany SMER-SD
Správy
Krátke vyjadrenie Tibora Gašpara pred pracovným snemom Smeru
Krátke vyjadrenie Tibora Gašpara pred pracovným snemom Smeru
Správy

Domáce správy

So silnejším vetrom na
So silnejším vetrom na horách treba v niektorých okresoch rátať i v sobotu: SHMÚ vydal výstrahy
Domáce
Tomáš Taraba
Napätá atmosféra na tripartite: Taraba bol obvinený, že všetkých dourážal! Minister zverejnil nahrávku
Domáce
FOTO Slováci išli opäť do
Slováci išli opäť do popuku: Vtipné memečká vás vyvalia z kresiel, schytal to Kaliňák aj Hlina
Domáce
Výstraha SHMÚ: Na horách severu a stredného Slovenska hrozí v sobotu silný vietor
Výstraha SHMÚ: Na horách severu a stredného Slovenska hrozí v sobotu silný vietor
Regióny

Zahraničné

Tragický požiar bytového domu
Tragický požiar bytového domu v Taliansku si vyžiadal tri ľudské životy vrátane staršieho manželského páru
Zahraničné
Filipíny zasiahlo zemetrasenie
Séria silných zemetrasení na Filipínach si vyžiadala sedem obetí: Ďalších 300 ľudí je zranených
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Donald Trump
Donald Trump verí, že prímerie medzi Izraelom a Hamasom obstojí: Svet potrebuje mier
Zahraničné
Kim Čong-un
Kim Čong-un sa ukázal vo veľkom štýle: KĽDR predviedla novú balistickú raketu!
Zahraničné

Prominenti

TRAPAS Dana Dangla: TOTO
TRAPAS Dana Dangla: TOTO vážne povedal Nele Pociskovej? Nasledovalo OSPRAVEDLNENIE!
Domáci prominenti
FOTO Jennifer Lopez.
JLo vie byť aj ELEGANTNOU dámou: Teraz by zapadla do KRÁĽOVSKEJ rodiny!
Zahraniční prominenti
Známa Slovenka sa bude
Známa Slovenka sa bude VYDÁVAŤ: Požiadala o ruku dlhoročnú partnerku!
Domáci prominenti
Temná stránka slávy: KVÍZ
Temná stránka slávy: KVÍZ o celebritách, ktoré bojovali so závislosťou na DROGÁCH!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Muž odmietal operáciu 16
Šestnásť rokov žil s GIGANTICKÝM nádorom veľkým ako hlava: Muž ho liečil domácimi masťami, lekári zostali v ŠOKU
Zaujímavosti
Maria Branyas sa zapísala
Najstaršia žena sveta sa dožila neuveriteľných 117 rokov: Aké je tajomstvo dlhovekosti? Vedci skúmali jej DNA, sú v ŠOKU
Zaujímavosti
Modelka si zrejme pomýlila
Neuveriteľné, čo si obliekla na let: VIDEO Modelka pobúrila pasažierov aj celý internet! Myslíte, že to prehnala?
Zaujímavosti
To FAKT?? S týmto
To FAKT?? S týmto všetkým už lekári ženám pomáhali von z intímnych partií
vysetrenie.sk

Dobré správy

ADVERTORIÁL Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk

Ekonomika

Kvíz pre fajnšmekrov: Spoznáte auto len podľa jedného detailu? Otestujte sa! (kvíz)
Kvíz pre fajnšmekrov: Spoznáte auto len podľa jedného detailu? Otestujte sa! (kvíz)
Trhy v panike: Trump sa vyhráža Číne rekordnými clami, zrušil stretnutie so Si Ťin-pchingom! Čo sa deje?
Trhy v panike: Trump sa vyhráža Číne rekordnými clami, zrušil stretnutie so Si Ťin-pchingom! Čo sa deje?
Chcete využiť štátnu daňovú amnestiu? Tu je postup, čo musíte urobiť!
Chcete využiť štátnu daňovú amnestiu? Tu je postup, čo musíte urobiť!
Osobné bankroty valcujú Slovákov: Smutný rekord zlomili seniorky!
Osobné bankroty valcujú Slovákov: Smutný rekord zlomili seniorky!

Šport

Týždeň to hovorím a my sa chytíme do pasce: Calzona zhodnotil aj náhradu za Hancka a Lobotku
Týždeň to hovorím a my sa chytíme do pasce: Calzona zhodnotil aj náhradu za Hancka a Lobotku
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Reakcie Slovákov na prehru: To, čo sme získali s Nemeckom, sme stratili dnes
Reakcie Slovákov na prehru: To, čo sme získali s Nemeckom, sme stratili dnes
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Nemci nedali šancu Luxembursku, tabuľka slovenskej skupiny je mimoriadne zamotaná
Nemci nedali šancu Luxembursku, tabuľka slovenskej skupiny je mimoriadne zamotaná
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Sen o finále sa rozplynul: Slovenská tenistka končí po veľmi nevydarenom zápase
Sen o finále sa rozplynul: Slovenská tenistka končí po veľmi nevydarenom zápase
WTA

Auto-moto

Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Novinky
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
Novinky
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Novinky
FOTO: Aston Martin DB12 S - viac výkonu, ostrejší model
FOTO: Aston Martin DB12 S - viac výkonu, ostrejší model
Novinky

Kariéra a motivácia

Nepanikárte, šetrite! 7 nenápadných trikov, ako si vytvoriť finančnú rezervu aj v ťažkých časoch
Nepanikárte, šetrite! 7 nenápadných trikov, ako si vytvoriť finančnú rezervu aj v ťažkých časoch
Rady, tipy a triky
Generačný mix na pracovisku: Ako premeniť rozdiely medzi generáciami na výhodu
Generačný mix na pracovisku: Ako premeniť rozdiely medzi generáciami na výhodu
Vzťahy na pracovisku
Zmena vo výplatách dôchodkov: Bez tohto dokladu môže byť problém
Zmena vo výplatách dôchodkov: Bez tohto dokladu môže byť problém
Domáce
Ste nonstop na mobile? Sociálne siete vám potichu kradnú život a ani si to neuvedomujete
Ste nonstop na mobile? Sociálne siete vám potichu kradnú život a ani si to neuvedomujete
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Neviete, čo s nazbieranými hubami? 10 spôsobov, ako ich využiť od omáčok až po hlavné jedlá.
Neviete, čo s nazbieranými hubami? 10 spôsobov, ako ich využiť od omáčok až po hlavné jedlá.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Ako nechať paradajky dozrieť: Trik záhradkárov funguje aj doma
Ako nechať paradajky dozrieť: Trik záhradkárov funguje aj doma
Rady a tipy
Ako lúskať vlašské orechy a ako si uľahčiť prácu s tými staršími
Ako lúskať vlašské orechy a ako si uľahčiť prácu s tými staršími
Rady a tipy

Technológie

Lekári úspešne transplantovali prasaciu pečeň ľudskému pacientovi, fungovala takmer 200 dní
Lekári úspešne transplantovali prasaciu pečeň ľudskému pacientovi, fungovala takmer 200 dní
Správy
Planéta tmavne a nikto presne nevie prečo. Nové dáta NASA zaskočili aj klimatológov
Planéta tmavne a nikto presne nevie prečo. Nové dáta NASA zaskočili aj klimatológov
Veda a výskum
Nová laserová zbraň Apollo ničí drony ničí rýchlosťou svetla a stojí zlomok toho, čo konvenčná raketa
Nová laserová zbraň Apollo ničí drony ničí rýchlosťou svetla a stojí zlomok toho, čo konvenčná raketa
Armádne technológie
Priprav sa! Táto bežná overovacia stránka ti do zariadenia nahraje vírus a ani o tom nebudeš vedieť
Priprav sa! Táto bežná overovacia stránka ti do zariadenia nahraje vírus a ani o tom nebudeš vedieť
Bezpečnosť

Bývanie

Stačí aj málo a celý priestor dokáže oživiť. Farba roka 2025 prináša pokoj a hrejivosť, takto ju využijete aj doma
Stačí aj málo a celý priestor dokáže oživiť. Farba roka 2025 prináša pokoj a hrejivosť, takto ju využijete aj doma
Nepribudol ani meter, a aj tak je väčší! Stiesnený byt sa zmenil na lepší domov, zrušili len pár nepotrebných vecí
Nepribudol ani meter, a aj tak je väčší! Stiesnený byt sa zmenil na lepší domov, zrušili len pár nepotrebných vecí
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou

Pre kutilov

Akú zeleninu ešte môžete vysadiť v októbri? Nielen cibuľu a cesnak, ale aj tieto obľúbené ozimné druhy
Akú zeleninu ešte môžete vysadiť v októbri? Nielen cibuľu a cesnak, ale aj tieto obľúbené ozimné druhy
Zelenina a ovocie
Pec staval podľa návodu na internete, sám zvládol aj zelenú strechu. Martinovi dnes robí v záhrade radosť nádherný altánok
Pec staval podľa návodu na internete, sám zvládol aj zelenú strechu. Martinovi dnes robí v záhrade radosť nádherný altánok
Dvor a záhrada
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Zelenina a ovocie
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Svadobná expertka Katarína Sýkorová: Stále viac žien volí šaty na prenájom, môžu tak mať róbu od špičkového dizajnéra
Móda
Svadobná expertka Katarína Sýkorová: Stále viac žien volí šaty na prenájom, môžu tak mať róbu od špičkového dizajnéra
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Tomáš Taraba
Domáce
Napätá atmosféra na tripartite: Taraba bol obvinený, že všetkých dourážal! Minister zverejnil nahrávku
Slováci išli opäť do
Domáce
Slováci išli opäť do popuku: Vtipné memečká vás vyvalia z kresiel, schytal to Kaliňák aj Hlina
Nočný výbuch v bratislavskom
Domáce
Nočný výbuch v bratislavskom obchodnom centre: Páchateľ poškodil bankomat aj vstupné dvere!
Pozor, blíži sa posun
Domáce
Pozor, blíži sa posun hodín: Prechod na zimný čas poteší spáčov

Ďalšie zo Zoznamu