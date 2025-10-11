TRAPAS Dana Dangla: TOTO vážne povedal Nele Pociskovej? Nasledovalo OSPRAVEDLNENIE!

BRATISLAVA - Šou Možné je všetko! sa vracia so šiestou epizódou plnou smiechu, nových hier a nečakaných momentov. Na pódiu sa predstavia obľúbení herci a komici, ktorých doplní aj česká hviezda Eva Burešová. Divákov čaká poriadna dávka improvizácie aj menší prešľap Dana Dangla!
Šiesta epizóda populárnej šou Možné je všetko! sľubuje ďalšiu dávku skvelej zábavy a nečakaných momentov. Na javisku sa predstavia Nela Pocisková, Petra Polnišová, Juraj Kemka, Tomáš Maštalír, Jakub Jablonský, Kristián Baran, Adam Bardy a po prvý raz sa k nim pridá aj obľúbená česká speváčka a herečka Eva Burešová.
Hneď v úvode sa o menší trapas postará Dano Dangl, keď sa Nely spýta: „Tvoj manžel tu už bol, čo ti povedal, že čo by si mala robiť, aby si zapadla do kolektívu?“ Nela ho však promptne opraví: „Vieš čo, nie je to ešte môj manžel, ale možno raz bude...“ Reakcia publika aj kolegov na seba nenechá dlho čakať. Adam Bardy so smiechom dodá: „Začíname dobre, myslím, že týmto si si ju získal.“
Dano sa snažil situáciu zachrániť: „Prepáč mi, ja som fakt neni o všetkom informovaný. Aj som sa čudoval, že máte odlišné mená.“ Okrem zábavných momentov sa diváci môžu tešiť aj na nové hry a poriadnu dávku improvizácie. Novinkami večera budú hry Surf kvíz a Čudný večierok. Adam Bardy sa zmení na pečené kura, Petra Polnišová na zbíjačku a Kristián Baran na kliešťa.
Chýbať nebudú ani známe hry ako Taxi, Slovíčko, Serenáda či Šikmá plocha, kde sa účinkujúci ocitnú v špinavej reštaurácii. Sobotný večer na Markíze opäť potvrdí, že keď sa na jednom pódiu stretnú tí najlepšie naladení herci a komici, platí jediné: Možné je všetko! Tak si nezabudnite zapnúť televíziu o 20:30.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%