DESIVÉ SLOVÁ českého herca: Do 5 rokov je u nás VOJNA... Krajinu je pripravený BRÁNIŤ!

BRATISLAVA - Situácia vo svete je viac než vyostrená a krvavý konflikt máme doslova za hranicami. Mnohí veria, že sa nepresunie aj k nám, no český herec Jan Komínek (31) už taký pozitívny nie je. Práve naopak - verí, že do piatich rokov je vojna aj v Česku... No krajinu je pripravený brániť!

Jan Komínek je mladý český herec, ktorého slovenskí diváci môžu poznať z filmov ako Wilsonov, Bajkeři, Jan Palach, Přes prsty či Vyšehrad: Fylm. No hoci umeleckú kariéru má rozbehnutú naozaj dobre, v prípade, že by si trebalo obliecť uniformu, je na to pripravený. Prehovoril o tom v rozhovore pre eXtra.cz... A svojimi slovami mnohých vydesil. 

„V marci nastupujem k zálohám do Vyškova. Ja počítam s tým, že budem žiť možno ešte päť rokov v mieri, a potom s tým, čo bude potom, už vôbec nepočítam,“ šokoval Komínek. „Láska k demokracii a slobode je tá základná vec, ktorá ma vedie k tomu, aby som bol pripravený brániť. Nie som odborník na vojnu, ale myslím si, že to čaká nás všetkých - každého muža, možno aj ženu,“ pokračoval známy Čech.

Bránenie vlasti má však v krvi. „Môj pradedo bojoval na Dukle, vzdialenejší príbuzný bol generál Ingr, minister obrany v exilovej vláde s Benešom. Asi to v sebe máme každý Čech. Len boľševik to v nás zabil. Musíme to v sebe znova prebudiť,“ hovorí Komínek s tým, že si myslí, že súčasná generácia je nepripravená a príliš pohodlná. 

„Naši rodičia nás udržiavali vo falošnej ilúzii menom mier, že svet je prepojený, že vojny už nebudú. Úplne sa to celé pokazilo. Ja som teraz fakt naštvaný človek, pretože sme všetko podcenili,“ neskrýva zlosť. „Mier nie je samozrejmosť. My sme generácia, ktorá si to bude musieť znova uvedomiť. Slobodu je potrebné brániť, a nie o nej len hovoriť.“

Neskrýval tiež nespokojnosť s výsledkom volieb u našich západných susedov. „Teraz sa rieši, že SPD by mohla získať ministerstvo obrany. To je malér. Nastrčí tam človeka, ktorý môže byť ruský agent. Bude mať prístup k dátam, k moci a môže ich zneužiť. Pokiaľ to dopadne takto, bude to veľký problém,“ povedal otvorene. 

