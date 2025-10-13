Obrovská radosť slovenského DJ-a: Stal sa otcom... Aha, aké meno vybrali!

KOŠICE - Slovenský DJ EKG sa stal pred pár dňami otcom. Spolu s manželkou privítali na svete dcérku. Aha, aké meno jej vybrali!
Slovenský DJ EKG sa spolu s manželkou tešia z prírastku do rodiny. Pred tromi dňami privítali na tomto svete dcérku, ktorej vybrali krásne meno. „Vitaj Zara Ecker. 10.10.2025. Deň, ktorý nám navždy zmenil život," pochválila sa Mirka na sociálnej sieti. Na Instagrame zverejnila aj fotografiu z pôrodnicu, kde spolu s Miroslavom držia dcérku v náručí. Novopečeným rodičom gratulujeme!
To, že sa stanú rodičmi, oznámili dychberúcim videom z pláže ešte v apríli. „Naše dlhoročné vytúžené bábätko. Budeme rodičia. Baby Ecker coming soon,“ napísala vtedy k videu DJ-ova manželka. Slovenský šoubiznis sa pomaly, ale isto rozrastá. Tento rok oznámilo tehotenstvo naozaj mnoho dvojíc. Spomenúť môžeme Zuzana Plačkovú, Kuka z Horkýže Slíže, bývalú farmárku Sáru Adamčíkovú či dcérka Ivany Christovej, Daniela.
