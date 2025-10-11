Evelyn ako školáčka: FOTO V spoločnosti v MINI sukni!

BRATISLAVA - Eva Evelyn Kramerová (35) prišla do spoločnosti ako školáčka. S týmto outfitom by zapadla aj medzi mladšie ročníky!
V Bratislave sa oslavovalo vo veľkom štýle! Presnejšie išlo o okrúhle, 10. výročie známej značky pôsobiacej na čerpacích staniciach po celom Slovensku. Spoločnosť, ktorá si za dekádu pôsobenia získala obľubu motoristov aj bežných zákazníkov, sa rozhodla toto jubileum osláviť vo veľkom – a to priamo na jednej zo svojich pobočiek.
Pri tejto príležitosti sa zišla plejáda známych osobností, ktoré si túto oslavu rozhodne nechceli nechať ujsť. Medzi pozvanými nechýbali herečka Karin Quyamová, populárni influenceri Filip Jovanovič, známy pod prezývkou Jovinečko, a Matej Zrebný. Do spoločnosti prišli aj moderátorskí profesionáli Mária Zelinová a Braňo Král. Samozrejme, medzi hosťami nemohla chýbať ani vždy originálna a vtipná Eva Evelyn Kramerová.
A práve Evelyn bola jednou z najvýraznejších postáv celej akcie. Keď dorazila, všetky oči sa okamžite upriamili na ňu. Herečka totiž prišla v školáckom outfite. Jej mladistvý vzhľad dokonale dopĺňala károvaná mini sukňa, biela košeľa a trendová bomber bunda, ktoré spolu vytvárali hravý, no zároveň štýlový look. Pokojne by mohla zapadnúť medzi vysokoškolákov, čo poviete?
