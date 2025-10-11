Známa Slovenka sa bude VYDÁVAŤ: Požiadala o ruku dlhoročnú partnerku!

BRATISLAVA - Svetoznáma tatérka Ivana Beláková, známa svojím jedinečným umeleckým štýlom a spoluprácou s mnohými celebritami, prežíva jedno z najkrajších období svojho života. Po rokoch úspešnej kariéry a láskyplného vzťahu požiadala o ruku svoju partnerku Veronicu – a tá povedala áno.
Ivana Beláková je svetoznáma tatérka, ktorej originálne a výrazné tetovania zdobia telá mnohých známych celebrít z celého sveta. Vďaka svojmu jedinečnému štýlu a umeleckému prístupu si vybudovala meno medzi najuznávanejšími umelcami v tejto oblasti.
Blondínka sa pohybuje vo vodách šoubiznisu už dlhé roky a jej kariéra ju zaviedla do mnohých krajín, pričom dlhší čas žila aj v Amerike. Práve tam spoznala svoju partnerku Veronicu, s ktorou ju spája hlboké puto a spoločná vášeň pre umenie a duchovno. Po niekoľkoročnom harmonickom vzťahu sa Ivana rozhodla urobiť dôležitý krok a požiadať Veronicu o ruku.
Romantická žiadosť o ruku prebehla vo výnimočnej atmosfére plnej lásky a emócií. „Povedala ÁNO! Na tento a na všetky naše životy!“ napísala Ivana k nežným záberom, na ktorých je zachytený okamih, keď si pred svoju partnerku pokľakla. Na ďalšej fotografii sa už Veronica usmieva a s radosťou ukazuje nádherný snubný prsteň.