Miška z MasterChefa je na novej životnej dráhe: Prezradila úžasnú novinku!

BRATISLAVA - Miška Králiková sa do povedomia verejnosti dostala vďaka šou MasterChef. Odvtedy sa jej život poriadne zmenil – vydala sa, porodila tri deti, rozviedla sa a dnes je šťastná po boku druhého manžela Milana.
Jej rodina je nositeľom zákerného génu: Michaela z MasterChef podstúpila radikálny zákrok!
Dátum krstu knihy je známy - 11. október o 15.00 v Auparku - a dokonca aj meno krstnej mamy. Tou bude speváčka Zuzana Smatanová, ktorá bola pre Mišku jasnou voľbou. „Bola obľúbenou hostkou môjho podcastu a Zuzka si tiž prešla ťažkými obdobiami. Veľmi sa na to teším,“ dodala autorka, pre ktorú sa písanie stalo prirodzenou súčasťou života. Ako prezradila, s perom si rozumie od detstva. Keď bola malá, silno sa zajakávala, a tak našla útočisko v písaní. To jej zostalo dodnes – ako terapia aj spôsob, ako dať von emócie. A hoci len teraz drží v rukách čerstvú novinku, už vopred naznačila, že v jej šuflíku je už pripravená ďalšia kniha. No tá bude z celkom iného súdka!