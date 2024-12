Zuzana Kubovčíková Šebová (Zdroj: Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Silvestrovské vydanie zábavnej relácie Záhady tela bude špeciálne! A slová, ktoré povie Zuzana Kubovčíková Šebová tiež. Myslela to vážne?

V Záhadách tela,sa proti sebe postaví slovenský tím v zložení Zuzana Kubovčíková Šebová a Lujza Garajová Šrameková a český tím v zložení Michal Suchánek a Štěpán Kozub. A čuduj sa svete, hneď na úvod sa Zuzana Šebová otvorene ponúkala! Urobila tak pri zvedavej otázke Mariána Miezgu, že čo ju nezabilo, ale posilnilo. Šebová povedala: "Mám dve deti, ale už sa tomu nevenujem. Ako sa hovorí, lepšie je byť na prechode ako po prechode, takže som tu a ak by niekto nejaké dieťa potreboval..." šokovala ďalšími slovami. Suchánek hneď zareagoval, že by to potreboval pre kamaráta, na čo Zuzana opäť slovne smečovala. Pozrite si nielen vtipné video, ale aj silvestrovské vydanie relácie Záhady tela v utorok o 20.00 na Jednotke.

Zuzana Šebová prehovorila o TREŤOM tehotenstve: Rozosmiala celú sálu! (Zdroj: STVR)