Nebezpečná OPERÁCIA známej Slovenky: NÁDOR na chrbtici!

BRATISLAVA - Bývalá moderátorka a hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja Lucia Forman Habancová (43) prežíva náročné chvíle. Lekári jej totiž na chrbtici našli nádor, ktorý sa rýchlo zväčšoval. Náhle preto musela podstúpiť nebezpečnú operáciu. Hrozilo jej ochrnutie!
Lucia svoje problémy naznačila na sociálnej sieti Instagram, kde načrtla, že musela podstúpiť operáciu. Nám napokon odhalila, čo konkrétne ju trápilo. „No, bola to dlhšia cesta. Asi vo februári ma začali bolieť kríže a postupne sa to výrazne zhoršovalo. Vyhľadala som lekára v domnení, že to budú platničky alebo niečo podobné,“ prezradila pre Topky.sk Habancová. Realita však bola oveľa vážnejšia.
„Magnetická rezonancia však ukázala, že to bol nádor v oblasti miechy. Keďže sa rýchlo zväčšoval, musela som absolvovať neurochirurgickú operáciu u MUDr. Benedikta Trnovca v Nemocnici Bory,“ odhalila hovorkyňa. Situácia bola vážna najmä s ohľadom na to, na akom mieste sa nádor nachádzal. „Riziko pri operácii určite bolo, predsa len idete k mieche. Ale iná možnosť nebola. A vzhľadom na moderné vybavenie nemocnice aj skúsenosti a prístup spomínaného lekára, som do toho išla,“ pokračovala Lucia.
Priznáva však, že pred operáciou pociťovala strach. Riziká boli vysoké, stačila jediná chyba a hrozilo jej ochrnutie. „Priznám sa, že nebolo mi všetko jedno, keď som si uvedomila, kde to je, čo to je, a že to musí ísť von,“ netají exmoderátorka. Vyzerá to však tak, že nádor je, našťastie, nezhubný. To však ešte bude musieť potvrdiť histológia. A ako sa pacientka cíti? „Po operácii, ktorá bola včera (v pondelok, pozn. red.), sa cítim dobre, samozrejme cítim operačnú ranu, ale dôležité je, že tie veľké bolesti, ktoré ma v noci budili, nedali spať a obmedzovali v bežných činnostiach, pominuli,“ dodala. Lucii prajeme skoré zotavenie!