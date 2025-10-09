Sisa Sklovská prišla za Kmeťom ako iná žena! TAKÚTO ju snáď vídava iba LELKES

BRATISLAVA - Sisa Sklovská na scéne v inej úlohe! Zhostila sa roly krstnej mamy s veľkou vervou a pred všetkými odhalila, čo ju s Igorom Kmeťom spája už dlhých 40 rokov!
Večer v bratislavskom hoteli patril nielen spomienkam a hudobným príhodám, ale aj silným emóciám. Speváčka priznala, že s Kmeťom ju spája priateľstvo, ktoré pretrvalo desaťročia. „My sa poznáme katastrofálnych 40 rokov,“ prezradila Sisa so smiechom a vo svojich slovách pokračuje. „Sme takí priatelia, že sme jednoducho ako bratranec a sesternica, je to moja rodina, doslova! Ja som poznala Igora juniora a videla som ho vyrastať a videla som, aký je úžasný skladateľ, spevák, lebo ja som obrovská funkistka. Som rada, že takéto niečo stvoril,“ dodala nadšene speváčka, ktorá prišla s vyrovnanými vlasmi a s netypicky veľmi jemným líčením.
Sisu Sklovsku a Igora Kmeťa spája také priateľské puto, že vedia o sebe aj tie najdôvernejšie tajomstvá. Otázkou teda ostáva, či ju vôbec v knihe niečo prekvapí. „Verím Igorovi, že on tam napísal skutočne všetko, čo sa stalo. A ja keď budem písať, napíšem to isté,“ vyhlásila so smiechom a naznačila, že dlhoročné priateľstvo s hudobníkom skrýva ešte veľa príbehov, ktoré by stáli za to vyrozprávať. Dočkáme sa knižky aj od známej speváčky?
