Felix Slováček narovinu: Ako Karel Gott navždy zmenil jeho hudobnú kariéru

BRATISLAVA - Felix Slováček počas celej svojej kariéry nespravil jednu vec. Teraz chce splniť svoj dlh...
Ako vždy, aj v tejto časti populárnej šou Inkognito dostali celebritní hádači šancu dopracovať sa k menu tajného hosťa. A potlesk divákov tentoraz prezradil, že pôjde opäť o výnimočnú osobnosť! Tajným hosťom obľúbenej relácie bude tentokrát legendárny hudobník Felix Slováček!
Napriek nespočetnému množstvu skladieb si Slováček dodnes spomína na svoju prvú skladbu, ktorou bol hit Whiter Shade of Pale. „Bolo to na koncerte Karla Gotta, kde Karel predtým povedal: Felix, ja tam potrebujem niečo zahrať, oddýchnuť si, prezliecť sa... A ja hovorím: "Ale ja hrám na klarinet samé swingovky." Tak ma vzal, pustil mi tú skladbu, mne sa to páčilo, naučil som sa to a ešte jednu k tomu. Zahral som to a malo to veľký úspech,“ zaspomínal si hudobník.
A práve po tomto koncerte prišla ponuka, ktorá mu navždy zmenila život a Slováček nahral svoj prvý album! Dnes ich má na konte desiatky a nesú sa prevažne v swingovom a jazzovom duchu! Keď však padla otázka, čo tento džezový mág počúva v súkromí, Felix Slováček svojou odpoveďou poriadne zaskočil. A za všetkým je jedno obrovské prekvapenie!