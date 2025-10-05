Opustila herectvo kvôli tomuto: Čo viedlo herečku z Ranča k radikálnej zmene kariéry

BRATISLAVA - Z herečky moderátorka televízneho spravodajstva! Veronika Mészárosová bude tvoriť jednu z troch dvojíc spolu s Jozefom Kubánkom.
Život niekedy prináša prekvapivé zvraty! Svoje o tom vie aj herečka Veronika Mészárosová, ktorú diváci poznajú z divadelných dosiek aj televíznych projektov! Veronika sa najnovšie rozhodla obrátiť svoju kariéru úplne iným smerom a stala sa tvárou spravodajstva STVR! K žurnalistike ju pritom priviedla úplná náhoda. „Ja som nastúpila do slovenského rozhlasu popri projektoch v iných televíziách, ktoré som mala. Robila som redaktorku Rádiožurnálu a z rozhlasu som nejako prirodzene prišla sem. Prišla ponuka, šla som na konkurz a motyka vystrelila,“ prezrádza s úsmevom na tvári Veronika.
Aj keď jej meno bolo doteraz späté s herectvom, Mészárosová priznáva, že divadelné dosky na čas odkladá. Svoje rozhodnutie však neľutuje, práve naopak. „Som s tým stotožnená a teším sa na všetko nové, čo sa mi pripletie do cesty.“ Ťažkú hlavu si nerobí ani z chýbajúcich skúseností so živým vysielaním. „Tým, že mám vyštudované herectvo, tie divadelné predstavenia naživo sú. Ja som veľmi rýchlo pochopila, že nezáleží, či máte troch divákov alebo tri tisíc, ten stres a tlak tam je vždy rovnaký,“ dodáva Veronika, ktorá sa moderátorskej premiéry nevie dočkať. No aj keď je zvyknutá na publikum, priznáva, že tréma ju sprevádza stále. V rozhovore prezradila svoj tajný recept, ako ju zvládnuť!
