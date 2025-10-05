Známy šéfkuchár z Telerána Daniel Hrivňák: Biznis sa mu rozpadá, zatvára ďalšiu reštauráciu!

BRATISLAVA – Smutné správy z kuchyne Daniela Hrivňáka! Známemu šéfkuchárovi a tvári markizáckeho Telerána sa opäť zrútil ďalší z jeho gastropodnikov.
Po trojročnom prenájme musel zatvoriť reštauráciu Salaš Sobotišťan pri Kunovskej priehrade v okrese Senica. „Dobrovoľne nasilu odchádzame zo salaša. Ja som rád, že aj vďaka nášmu právnikovi sa nám podarilo tu byť do konca septembra. Je veľa vecí, pre ktoré odchádzame, ktoré už proste nemôžeme znášať. Všetko sa deje pre niečo a je to tak, ako to je,“ priznal vo videu známy šéfkuchár. Jeho kolegyňa, ktorá dohliadala na chod prevádzky, však upozornila: „A neskrachovali sme, to by sme mali povedať.“
Podľa informácií Topky.sk mali budovu reštaurácie v prenájme od apríla 2021, teda niečo málo cez tri roky. Známy šéfkuchár sa tak po mnohých skúsenostiach musí opäť pozerať po nových výzvach.
Okolo Daniela Hrivňáka sa strhol poprask už koncom roka 2024, keď médiami prebleskli správy o jeho finančných problémoch. Podľa medializovaných informácii mali krachovať dva jeho gastropodniky a veritelia si v konkurzoch prihlásili pohľadávky v stovkách tisíc eur.
Počas pandémie sa rozhodil ísť vlastnou cestou a v bratislavskej Petržalke otvoril bistro. Reštaurácia však vydržala otvorená iba rok a na jar 2024 vyhlásila konkurz. V konkurze skončila aj jeho druhá podnikateľská ambícia, ktorá prevádzkovala Salaš Sobotišťan. A práve ten bol šéfkuchár nútený pred pár dňami zatvoriť.
Daniel Hrivňák však stále zostáva aktívny a optimistický. Fanúšikov uisťuje, že zatváranie reštaurácií neznamená jeho koniec – práve naopak, varenie a kulinárske projekty sú jeho vášňou aj naďalej.
