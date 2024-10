Do Sulíka sa pustil známy šéfkuchár: Prestaň točiť videá a urážať slabších!

Tlačová konferencia Fight Night Challenge. Fiki Sulík a Lukáš Palkovič (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Jedným z najsledovanejších súbojov na podujatí Fight Night Challenge s poradovým číslom 7, ktorý sa uskutoční v sobotu 26. októbra, bude stret medzi Lukášom Palkovičom a Filipom Sulíkom. Obaja chcú nadviazať na expresné ukončenia z predchádzajúceho turnaja a navyše si majú čo vysvetľovať. Prvý menovaný má problém so správaním kontroverznej postavy slovenského internetu!

Šéfkuchár známej reštaurácie a syn známeho politika Richarda Sulíka predviedli na FNC 6 obdivuhodné výkony. Blysli najrýchlejším knokautmi. Palkovič v prvom kole zložil Daniela Hrivňáka a “Fiki“ nedal šancu Miroslavovi Vlčekovi. Fanúšikovia od nich očakávajú poriadnu prestrelku.

Medzi aktérmi atraktívneho duelu rozhodne nepanuje priateľský vzťah, čo už verejne viackrát potvrdili. Najnovšie prilial benzín do ohňa „Le Cheff“. „Filipko, jediné, čo by som ti chcel odkázať, je, aby si prestal točiť videá, urážať ostatných ľudí a slabších. Radšej sa pripravuj na náš zápas, v ktorom to nebude také jednoduché ako s ‘Mirim‘,“ povedal rázne Palkovič vo videu Fight Night Challenge na sociálnej sieti Instagram.

O dianí v ringu má obľúbený kuchár jednoznačnú predstavu. „Bude to naozaj ťažký boj s tvrdými údermi. Idem si pre víťazstvo,“ dodal Lukáš odhodlane na záver uštipačného odkazu. Filip Sulík naopak zdieľa diametrálne odlišný názor: „Som pripravený po všetkých stránkach. Cítim sa výborne a neviem si predstaviť, ako by ma mohol poraziť.“

Okrem tohto pikantného merania síl sa priaznivci v bratislavskej Gopass Aréne môžu už túto sobotu tešiť na Mariána “Fuča“ Fučíka, Adama Sedra či predstavenie najväčšej hviezdy FNC Flexkinga, ktorý si to rozdá s Králom Pablom. Hlavným ťahákom bude zápas skúseného boxera Erika Tlkanca proti trom súperom v troch kolách. Jeho schopnosti postupne preveria Patrik Rigodanzo, Patrik Lakatoš a Michal “Mikefitko“ Kováčik. Chýbať nebude ani tretí ženský stret v histórii slovenskej celebritnej organizácie medzi účastníčkami reality šou “Farma“ Ellou a Azrou.

Verejné váženie so všetkými zápasníkmi sa uskutoční 25. októbra v nákupnom centre Eurovea. Posledných 700 lístkov na podujatie je dostupných v sieti predpredaj.sk. PPV sledujte na platforme JOJ Play.