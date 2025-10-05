Horké situácie v najsladšej šou: Gabika URAZILA svokru, Eliška vyrobila TRAPAS ako hrom!

BRATISLAVA - Najsladšia slovenská televízna šou sa vracia na obrazovky!
Piaty ročník obľúbenej súťaže Pečie celé Slovensko odštartuje už v nedeľu 5. októbra o 20.30 na Jednotke. Dvanásť nových súťažiacich sa predvedie pred prísnou porotou a divákmi doma pri televíznych obrazovkách svojím talentom, kreativitou a odvahou púšťať sa do náročných pekárskych výziev.
Sympatická súťažiaca Gabika býva už niekoľko rokov v dome s manželom a so svojou svokrou. Delia sa teda nielen o domácnosť, ale aj o kuchyňu. Moderátorom priznala, že ako diváčka šou Pečie celé Slovensko bola veľmi škodoradostná a teraz sa jej to vypomstilo. Smiať sa vraj na nej bude najmä svokra. Pre odľahčenie však pridala aj vtip a moderátori išli do kolien.
Najmladšia súťažiaca Eliška to roztočila na plné obrátky už počas prvého dňa v pekárskom stane. Aby postíhala rýchle recepty, presúvala sa výhradne behom a snažila sa šetriť čas v maximálnej možnej miere. To sa však obrátilo proti nej, keď nedopatrením zapálila papierový obrúsok. A keby len ten...! Malý požiar skončil veľkou akciou. Pozrite si v ukážke, ako to celé nakoniec dopadlo a nenechajte si ujsť množstvo zábavných momentov a inšpirácií v prvej epizóde premiérovej piatej série šou Pečie celé Slovensko v nedeľu o 20.30 na Jednotke!
Dvanásť nových súťažiacich bude musieť aj tentoraz preukázať nielen technické zručnosti, ale aj fantáziu a schopnosť tvoriť dezerty, ktoré zaujmú chuťou aj vzhľadom. Pozrite si, kto sa bude uchádzať o titul najlepšieho pekára.