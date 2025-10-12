Sestra Katky Koščovej funguje v novom programe! Aký majú vzťah? Ich podoba to nezachráni...

BRATISLAVA - Slovensko má nekonečne veľa pokladov! Herečka a speváčka Veronika Husovská ich spoznala vďaka relácii Moje SLOWensko a priznala, že niektoré miesta jej doslova vyrazili dych!
STVR prináša na obrazovky v jesennej sezóne nejednu pútavú novinku. Jednou z nich je aj dokumentárna miniséria Moje SLOWensko, ktorá sprevádza divákov po tých najkrajších kútoch našej krajiny. Sprievodkyňou je mladšia sestra Katky Koščovej, speváčka a herečka Veronika Husovská, ktorá sama priznala, že počas nakrúcania relácie prežila chvíle, ktoré jej doslova vyrazili dych.
Vďaka relácii objavila aj ona sama krásne kúty Slovenska, no na otázku, ktorý ju očaril najviac, odpovedať nevedela. „Musím povedať, že za ten rok, ktorý sme točili, to neviem povedať. Pretože to boli tak špecifické zážitky, že to je naozaj Sofiina voľba,“ priznala. Svedčia o tom aj slová, ktoré adresovala svojej setre, speváčke Katke Koščovej. „Po každom jednom natáčaní som jej povedala - tam musíš ísť. Napríklad keď sme boli v Lišove, je to krásna dedinka, strávili sme krásny deň u Fera Liptáka v múzeu masiek, sú tam skalné obydlia, je tam Tesárska roklina… Strašne veľa toho krásneho je na Slovensku. Boli sme v Strekove oberať hrozno, ja som nevedela, že máme tak nádherné vinice, mala som pocit, že som vo Francúzsku,“ nešetrila superlatívmi Veronika, ktorej relácia okrem iného priniesla aj spomalenie. Veronika sa však rovnako ako jej strašia sestra venuje hudbe a okrem rodinného puta spája sestry aj láska k nej. Avšak pri odpovedi na otázku, aký majú vzťah, pobavila aj nás!
