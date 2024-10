Martin Nikodým po 50-ke našiel veľkú lásku: TOTO značí, že je tá pravá!

Martin Nikodým s priateľkou Martinou (Zdroj: Ján Zemiar)

Martin Nikodým má dôvod na radosť. Po neuveriteľných 18-tich rokoch sa vrátil na divadelné dosky a žne úspechy v Ďurovčíkovej muzikálovej komédii Milujem ťa, ale...v ktorej predvádza famózne herecké aj spevácke výkony.

Sympaťák však žiari šťastím aj z celkom iných dôvodov.prezradil Martin s úsmevom.

Zdá sa, že moderátor je v siedmom nebi a nová partnerka mu dodáva energiu do života. Ich prvé stretnutie bolo úplne nečakané, no osud to zariadil po svojom.opisuje začiatok ich vzťahu a prezradil aj to, ako sa vlastne zoznámili a kedy sa do seba zahľadeli.

Martin momentálne účinkuje v muzikálovej komédii Milujem ťa, ale..., pri novej partnerke Martinke však podľa všetkého žiadne ALE nie je. „Ja som už dospel do štádia, kedy som si povedal, že nebudem robiť kompromisy a počkám, kým príde niekto, aby to 'ale' nemuselo byť... a nie je,“ hovorí spokojne a vo svojich slovách pokračuje. „To je najlepší recept na lásku – prijať toho človeka, aký je. Milovať ho so všetkým, aký je. Lebo dúfať, že ho zmeníme, je veľmi naivné. Jediné, čo my môžeme zmeniť, je pohľad na toho človeka, takže celá zmena sa môže odohrať len v nás,“ prezrádza svoj recept na harmonický vzťah Martin, ktorý krásnu blondínku ukázal už aj v spoločnosti. My sme však boli zvedaví, či moderátor po dvoch nevydarených vzťahoch premýšľa aj nad svadbou! A svojou úprimnosťou nešetril ani tu!

Martin Nikodým po 50-ke našiel pravú lásku: TOTO značí, že je tá pravá! Kde ju našiel? (Zdroj: NL/TH)