Kollárova EX vytočená do biela: Dokedy dovolíme, aby sa idi*ti týmto spôsobom VYHRÁŽALI?!

BRATISLAVA - Niektoré témy dokážu v človeku vyvolať obrovský hnev. Jednou z nich je ubližovanie nevinným - či už ide o ľudí alebo o zvieratá. Svoje by o tom vedela hovoriť bývalá partnerka Borisa Kollára, bývalá politička Petra Krištúfková (48). Stačilo, že si prečítala jediný príspevok a vytočila sa do biela. Dokedy dovolíme, aby sa idi*ti týmto spôsobom vyhrážali?!
Do vývrtky ju dostal príspevok občianskeho združenia Topoľčianske packy, ktoré sa snaží nájsť domov a zachrániť psa. Toho majitelia viac nechcú a vyhrážajú sa tým, že ho dajú utratiť. „Bude utratený! Súrne sa hľadá miesto pre 4-ročného psíka, ktorého majitelia chcú dať už dnes uspať,“ napísal útulok k fotke psa, ktorý bol posledné 4 roky verným členom rodiny.
No lásku, ktorú svojim pánom pes dával, mu oni chcú oplatiť smrťou. A dôvod? Práve ten mnohých vytočil najviac. „Po rozchode si ho nevie vziať ani jeden, je už 2 dni zavretý v byte bez venčenia. Zajtra odovzdávajú byt a psa si nechce/nemôže vziať ani jeden. Psík je zvyknutý žiť v byte, k ľuďom by mal byť milý a priateľský, so psami nevychádza,“ dodal útulok.
Tieto slová pohoršili mnohých ľudí. Aj bývalú slovenskú političku Petru Krištúfkovú. A pri reakcii na príspevok si servítky pred ústa nedávala. „Dokedy dovolíme, aby sa idioti týmto spôsobom vyhrážali?! Zverejnite tu radšej meno majiteľa a podajte podnet na enviropolíciu, že chcú dať zabiť zdravého psa! A informujte o tom toho idi*ta! Je to trestný čin,“ napísala a následne vymenovala zákony, ktoré to usmerňujú.
„Podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, § 22 ods. 9: "Zakazuje sa usmrtiť zviera, ak je zdravé, okrem prípadov ustanovených osobným predpisom." Zároveň podľa Trestného zákona č. 300/2005 Z. z., § 305a: "Kto týra zviera, usmrtí zviera bez dôvodu alebo spôsobí zvieraťu trvalé následky, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky,“ pokračovala Krištúfková.
„Z toho vyplýva, že dať utratiť zdravotého psa, je nezákonné a môže ísť o trestný čin. Veterinár smie usmrtiť zviera len zo zákonom uznaných dôvodov - nikdy nie preto, že ho majiteľ už nechce,“ dodala exposlankyňa. Ak by ste vedeli pomôcť, kontaktujte OZ Topoľčianske packy. Adoptujte, nekupujte!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%