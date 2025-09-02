Bývalá televízna hlásateľka BOJUJE so zdravotnými problémami: RAKOVINA pľúc!

PRAHA – Legendárna hlásateľka 70. a 80. rokov prežíva ťažké životné obdobie. Martu Skarlandtovú (77) diváci Československej televízie milovali, dnes zápasí s rakovinou pľúc.
Obľúbená hlásateľka podstupuje liečbu v pražskej Fakultnej Thomayerovej nemocnici, kde sa o ňu starajú špičkoví odborníci. Informáciu o jej zdravotnom stave potvrdila jej dcéra Linda Havlíček Skarlandtová. „Mama má rakovinu pľúc. Chodí na chemo-imuno terapiu na najlepšiu pľúcnu kliniku v Česku. O mamu sa stará lekárka Marie Drösslerová, skvelá pneumoonkologička,“ prezradila pre český Blesk. Rodina aj priatelia veria, že skúsení lekári dokážu Martu postaviť na nohy.
Skarlandtová patrila medzi vášnivé fajčiarky a sama otvorene priznala, že práve cigarety stoja za jej ochorením. „Viem, že som si rakovinu vyfajčila,“ povedala bez okolkov. Chorobu však berie s obdivuhodnou odvahou. „Spísala som si už skôr vyhlásené prianie a v ňom presne uviedla, akú starostlivosť ešte chcem a akú už nie,“ dodala odhodlane.
Rodáčka z Prahy sa narodila ako Heinová a jej bratom je známy principál Divadla Ungelt, Milan Hein (79). Priezvisko Skarlandtová získala po hudobníkovi Zdenkovi Skarlandtovi (†79), členovi skupiny KTO – Kamaráti táborových ohňov. Ten zomrel v roku 2019, len dva týždne pred 80. narodeninami, rovnako na rakovinu.
Ako televízna hlásateľka bola Marta výnimočná tým, že dokázala brilantne tlmočiť priame prenosy v angličtine aj nemčine a bez problémov sa vracala späť do češtiny. Po zrušení relácie Nedeľné ráno sa po 30 rokoch rozlúčila s obrazovkou, no naďalej sa venovala prekladom, písaniu a pôsobila aj v rozhlase. V roku 1990 bola dokonca šesť týždňov poslankyňou za Občianske fórum.
Dnes trávi čas prevažne na chalupe v západných Čechách, no aktuálne všetky sily sústreďuje na najdôležitejší boj svojho života – boj s rakovinou.