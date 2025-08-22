KRUTÝ osud známeho herca: SMRŤ dieťaťa, DROGY a boj so zákernou chorobou!

PRAHA - Česká herecká legenda, Ladislav Mrkvička († 81), prežil život plný drám, tragédií a v súkromí čelil nemilosrdnému osudu. Prišiel o milovaného syna, ďalší skončil za mrežami a jeho zdravie sa v posledných rokoch rapídne zhoršovalo. To všetko bez toho, aby niekto tušil, čo sa vlastne skrýva za dverami jeho domova.
Mrkvička mal rád ženy. Šesť detí mu porodili štyri ženy. A bol na to nesmierne pyšný. No osud bol k nemu neúprosný. Jedno z detí totiž zomrelo krátko po narodení. Herec známy slovenskému publiku najmä z filmu 30 prípadov Majora Zemana tak bol otcom štyroch synov a jednej dcéry. Všetky deti mu robili radosť až na druhorodeného syn Jakuba. Ten sa v puberte dostal do drogovej závislosti a dlhé mesiace strávil vo väzení za krádeže. „To bude škvrna navždy. Tam, kam chodil do školy, stál díler, rozdával cukríky. On sa toho chytil. Mal trinásť, štrnásť. Naučil som sa s tým žiť, ale je to ťažké. Zvlášť, keď ho človek vidí v nepeknom stave alebo napríklad v abstinencii. Ale myslím, že na neho majú dobrý vplyv ostatní súrodenci,“ priznal v minulosti Mrkvička.
A kým sa musel herec vysporiadať s jednou ranou osudu, prišla ďalšia. Počas posledných rokov života sa jeho zdravotný stav rapídne zhoršil. Trpel Parkinsonovou chorobou a reumatickým ochorením - reumatickou polymyalgiou. Boleli ho šija, ramená aj panva. A to všetko sa umocnilo, keď v roku 2020 prekonal covid, ktorý jeho stav ešte viac zhoršil. „Otec zomrel náhle. Dostal covid, so študentmi skúšal v bytoch, keď bola zavretá škola. Škola bola jeho obrovský hnací motor. Miloval ju a musel dokončiť klauzúry, nech sa deje, čo sa deje. Takže tam to asi od niekoho chytil. Nechcel ísť do nemocnice, ale stále mal horúčky. Ja som bola vtedy tehotná s druhou dcérkou, bolo to náročné,“ opisovala jeho jediná dcéra, herečka Týna Průchová, pre český Blesk.
Ladislav Mrkvička, ktorý sa zapísal do histórie českého filmu svojou nezabudnuteľnou rolou v Atentáte, kde stvárnil postavu hrdinu Josefa Gabčíka, sa dožil 81 rokov. V týchto chvíľach však bojoval sám so sebou a s vlastným zdravím, až nakoniec tragicky podľahol následkom covidu. Jeho životný príbeh bol plný vrcholov, ale aj pádov, ktoré navždy zanechali stopy v jeho rodine a na jeho zdraví.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%