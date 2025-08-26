Závislosti ničia populáciu: Školáci sa nevedia odtrhnúť od mobilov, dospelí zas od počítačov, trpí tým telo!

BRATISLAVA - Ak si myslíte, že len mladí trpia závislosťou od moderných technológií, mýlite sa. Najnovšie analytické dáta ukazujú, že aj stará a aj odchádzajúca generácia má jedno spoločné - počítače a mobily. Závislosť si vybuduje takmer štvrtina z nich, no horšie je, že tým už v mladosti utrpí cele telo nielen fyzicky, ale aj psychicky.
Znepokojivé čísla v reportáži priniesla verejnoprávna STVR. Dáta totiž ukazujú, že až štvrtina tínedžerov je závislá na mobiloch a starší sa zas nevedia odtrhnúť od počítačov. Ide približne o štvrtinu detí do 15 rokov, ktorá je závislá od mobilov. Meraná bola aj závislosť od internetu u študentov stredných a vysokých škôl. Tam je to okolo desať percent. "Ráno, kým nevstanú rodičia, tak som na telke a potom už mám byť pätnásť minút na mobile. Najradšej mám otcov mobil," reagoval na otázky televízie budúci prvák Krištof.
Najrizikovejšie je to podľa odborníčky v ranom veku. Deti do dvoch rokov by podľa expertky na meranie zraku nemali pozerať na obrazovky takmer vôbec. Väčšie deti, do osem rokov, sa s telefónom mali stýkať na maximálne hodinu denne. U dospievajúcich do 16 rokov sú čísla opäť flexibílnejšie a tým vraj stačia na internete dve hodiny. Pri dlhšom čase hrozí poškodenie zraku.
Dlhé pozeranie na monitory a televíziu spôsobujú krátkozrakosť
"Dlhodobé pozeranie do obrazoviek spôsobuje únavu zraku, zníženie kognitívnych funkcií a, samozrejme, čo sa týka zraku, môže viesť u detí k progresívnej myopii. Čo je krátkozrakosť. Ide o refrakčnú vadu, keď dieťa vidí dobre do diaľky, ale má rozmazané videnie do blízka," tvrdí optometristka Alensa Soňa Magátová.
Konkrétne čísla hovoria o tom, že ľudia závislí od internetu tvoria:
- 23 percent u detí od 12 do 15 rokov,
- 6 až 10 percent u študentov stredných a vysokých škôl,
- celkovo sú to v celej populácii asi 4 percentá.