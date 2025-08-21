Štvrtok21. august 2025, meniny má Jana, Johana, Noema, zajtra Tichomír

NECHUTNOSTI po smrti Slováčkovej (†29): Falošná kamarátka chcela ZAROBIŤ na jej smrti!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Instagram AS)
PRAHA - Keď v apríli 2025 po dlhom a ťažkom boji so zákernou rakovinou Anička Slováčková (†29) opustila tento svet, plakalo celé Česko. No našli sa aj takí, ktorí za ťažkým a smutným príbehom videli ľahko zarobené peniaze. Jedna z nich sa dokonca vydávala za herečkinu kamarátku... Neuveríte, čo urobila hneď po herečkinej smrti!

Odchod Aničky Slováčkovej zasiahlo doslova celé Česko. Herečku verejnosť milovala, bola milá, usmievavá, vždy pozitívne naladená. A to aj napriek ťažkej chorobe... Svoj boj o život zvládala statočne a mnohí ju považovali za inšpiráciu pre ďalších onkologických pacientov. V posledných mesiacoch života jej okrem rodiny boli obrovskou podporou aj jej verní kamaráti.

No ako informuje eXtra.cz, lepili sa na ňu aj paraziti, ktorí sa na kamarátov len hrali. A jedného takého mala vraj v posledných chvíľach svojho života pomerne blízko. Dotyčná osoba, ktorá sa hrala na Aničkinu dobrú kamarátku, vraj už mesiace pred Slováčekovej skonom obchádzala české vydavateľstvá, či by po jej smrti mali záujem o vydanie exkluzívnej a pikantnej knižky o Aničkinom živote. 

„Je mi zle. Anička má blízko seba jednu pani tváriacu sa ako kamarátka, ktorá sa okolo nej motá, všetko natáča a fotí, dokonca aj súkromné oslavy. Väčšine z nás to príde divné, zvlášť keď vieme, čím sa dotyčná živí,“ prezradila v tom čase skutočne blízka kamarátka Aničky Slováčkovej s tým, že spomínaná osoba pracuje v oblasti médií. 

Anička Slováčková s bratom a otcom
Anička Slováčková s bratom a otcom  (Zdroj: Facebook/Instagram A.S.)

Podozrivé to vraj bolo aj niektorým jej rodinným príslušníkom, no Anička ich varovaniam neverila. „Dokonca sa mi donieslo, že už sondovala u popredných českých vydavateľstvách, či až Slováčková zomrie, jej budú schopní promptne vydať knižku s exkluzívnymi spomienkami. Skrátka si pripravovala pôdu, aby na smrti našej Aničky vyryžovala balík. Odpornosť,“ povedal ešte v apríli eXtra.cz zdroj.

Zdalo sa, že "kamarátka" od snahy zneužiť súkromné informácie o Aničke upustila, no vraj začala rozhadzovať siete opäť. „Chcela nastúpiť do jedného z popredných českých mediálnych domov a predávala sa tam tým, že ako exkluzivitu môže ponúknuť, že vydajú tu jej knižku o Anne Slováčkovej. Keď to počuli, zostali ako obarení. Ani jej neprišlo divné, čím sa pýši, ako je to neetické, krajne nevhodné a že toto naozaj nikto vydávať nebude,“ prezradil informátor s tým, že sa dotyčná z pohovoru pakovala veľmi rýchlo aj s ráznym nie. A podobne vraj pochodila aj v knižných vydavateľstvách. 

