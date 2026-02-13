Piatok13. február 2026, meniny má Arpád, zajtra Valentín

Šokujúce odhalenia o bývalom sýrskom diktátorovi: Asad bol posadnutý sexom a mobilnými hrami

Bašár al-Asad Zobraziť galériu (3)
Bašár al-Asad (Zdroj: SITA/SANA via AP, File)
© Zoznam/rd

DAMASK - Sýrskeho diktátora prestala zaujímať vojna aj osud krajiny. Namiesto riadenia štátu sa podľa bývalých ľudí z paláca uzavrel do sveta intríg, hier na mobile a osobných vzťahov. Keď sa režim rúcal, Asad už údajne len čakal, kto ho zachráni.

Vládca, ktorý prestal vládnuť

Podľa viacerých ľudí z jeho okolia bol Bašár al-Asad v posledných rokoch posadnutý sexom a osobnými vzťahmi. Intímne intrigy a uspokojovanie vlastných túžob podľa nich čoraz viac vytláčali záujem o riadenie krajiny, ktorá sa prepadala do chaosu.

Za múrmi prezidentského paláca v Damasku sa vraj vytvoril uzavretý svet márnivosti a pohŕdania realitou. Asad sa zároveň zbavil skúsených mocenských hráčov ešte z čias svojho otca a nahradil ich mladšími spolupracovníkmi, ktorým podľa svedkov chýbali skúsenosti aj autorita.

Bašár al-Asad s manželkou Asmou
Zobraziť galériu (3)
Bašár al-Asad s manželkou Asmou  (Zdroj: profimedia.sk)

Poradkyňa, milenka a žena s tajomstvom

Jednou z kľúčových postáv bola Luna aš-Šibl, bývalá novinárka televízie Al-Džazíra, ktorá sa vypracovala medzi najužší okruh prezidentových poradcov. Podľa viacerých zdrojov mala s Asadom aj intímny vzťah.

Ľudia z prostredia režimu tvrdia, že aš-Šibl sprostredkovávala prezidentovi kontakty s ďalšími ženami, medzi nimi aj manželkami vysokopostavených sýrskych dôstojníkov. Zároveň sa podieľala na vytváraní izolovanej a arogantnej dvorskej atmosféry, ktorá ešte viac odcudzila bežných Sýrčanov od režimu.

Baššár al-Asad (prvý zľava) v plavkách
Zobraziť galériu (3)
Baššár al-Asad (prvý zľava) v plavkách  (Zdroj: X)

Smrť, ktorá vyvolala otázniky

V júli 2024 bola Luna aš-Šibl nájdená mŕtva vo svojom BMW na diaľnici pri Damasku. Štátne médiá informovali o dopravnej nehode, no okolnosti vyvolali pochybnosti. Auto bolo len minimálne poškodené, zatiaľ čo jej lebka mala byť rozdrvená.

Krátko nato sa rozšírili špekulácie, že jej smrť mohla súvisieť s únikom citlivých informácií. Podľa jednej verzie mala poskytovať údaje Izraelu, čo by vysvetľovalo podozrenia na zásah Iránu. Iné zdroje však hovoria, že aš-Šibl sa začala orientovať na Rusko a pripravovať si únikovú cestu, keď cítila slabnutie Asadovej moci. Práve to jej malo byť osudné.

Definitívna pravda podľa zasvätených zostáva skrytá v nepriehľadnom svete sýrskych a ruských spravodajských služieb.

Mobilné hry namiesto riešenia kríz

Viacerí bývalí príslušníci režimu opísali Asada ako muža posadnutého mobilnými hrami, najmä populárnym Candy Crush. Jeden z bývalých operatívcov Hizballáhu uviedol, že prezident dokázal celé hodiny sedieť s telefónom v ruke a ignorovať vojenské aj politické správy.

Zatiaľ čo región zachvátil chaos po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra a Izrael podnikal údery v Sýrii aj Libanone, Asad zostával verejne takmer neviditeľný. Mlčal aj po zabití kľúčových spojencov, vrátane lídra Hizballáhu Hasana Nasralláha.

Nedôvera spojencov a pád Aleppa

Libanonský politik Wíám Wahháb neskôr uviedol, že Asadovo mlčanie prehĺbilo v Teheráne podozrenie, že tajne spolupracuje s Izraelom. To malo narušiť vnútornú súdržnosť tzv. osi odporu.

Keď 27. novembra povstalci začali ofenzívu smerom na Aleppo, Asad sa nachádzal v Rusku, kde jeho syn obhajoval doktorandskú prácu. Kým sa obrana mesta rútila, prezident zostával v Moskve, čo podľa svedkov šokovalo veliteľov v Damasku.

Asad údajne dúfal, že ho zachráni Vladimir Putin, no po krátkom stretnutí pochopil, že Rusko zaňho vojnu viesť nebude. Keď sa vrátil do Sýrie, Aleppo už bolo stratené.

Útek v tichosti

Aj napriek zhoršujúcej sa situácii vládla v paláci atmosféra popierania reality. Zahraniční ministri sa snažili prezidenta presvedčiť na kompromisy, no Asad odmietal reagovať.

Ešte 7. decembra ubezpečoval spolupracovníkov, že víťazstvo je blízko. Oficiálne vyhlásenie tvrdilo, že vykonáva „ústavné povinnosti“. V skutočnosti už v noci potichu odišiel.

Podľa magazínu The Atlantic vyšiel z privátnych priestorov a nariadil rýchle balenie. Keď sa jeho dlhoročný vodič spýtal, či ich naozaj opúšťa, Asad mu údajne povedal: „A čo vy? Nebudete bojovať?“

Vzápätí nastúpil do ruského lietadla a zmizol. Mnohí lojálni funkcionári sa pravdu dozvedeli až vtedy, keď Damaskom zazneli oslavy a milície postúpili do mesta.

Luxusný exil v Moskve

Zvrhnutý prezident dnes podľa zistení médií žije v luxusnom komplexe v moskovskej štvrti Moscow City. Rodina vlastní približne 20 bytov v hodnote viac než 30 miliónov libier. Apartmány sú zariadené v prepychovom štýle – mramor, krištáľové lustre, zlaté detaily.

Spolu s ním žije manželka Asma al-Asadová, ktorá bojuje s leukémiou, synovia Háfiz a Karím a dcéra Zein. Ochranu im zabezpečuje súkromná bezpečnostná služba platená ruským štátom.

Muž, ktorý prestal mať záujem

Zdroj blízky rodine povedal denníku Guardian, že Asad sa učí po rusky a opäť sa venuje oftalmológii. „Je to jeho vášeň. Peniaze nepotrebuje. Už pred vojnou pravidelne pracoval ako očný lekár,“ uviedol.

Podľa neho dnes vedie veľmi izolovaný život a komunikuje len s niekoľkými bývalými spolupracovníkmi. Medzitým nová sýrska vláda vydala na Asada zatykač za vraždy, mučenie a podnecovanie občianskej vojny.

Z palácových výpovedí však vyplýva iný záver než len geopolitický kolaps. Kým Rusko a Irán riešili vlastné krízy, Asad podľa ľudí z jeho okolia jednoducho prestal mať záujem o krajinu, ktorú formálne viedol.

Viac o téme: SexSýriaMobilné hryBašár al-Asad
