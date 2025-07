Šokujúci ROZCHOD páru z Markízy: TOTO je KONIEC... Niekedy láska nestačí!

(Zdroj: GettyImages)

Reč je o Matejovi Hrušovskom a Kláre Belošicovej z poslednej série markizáckej Farmy. O tom, že je koniec, prehovoril sám Hruška na sociálnej sieti Instagram. „Píše sa mi to ťažko a fotky si tu nechávam ako spomienku na teba - na nás. Áno, vyzerá to tak, že toto je koniec. Ďakujem za každú chvíľu s tebou. Vždy som si myslel, že ty budeš tá posledná, ukázala si mi, čo znamená milovať a že láska existuje. Ja ti za to ďakujem a možno práve preto je to teraz také ťažké,“ napísal.

(Zdroj: TV Markíza)

Verejnosť poprosil o rešpektovanie súkromia. „Všetko, čo sa stalo, si necháme pre seba. Ďakujem za všetko a prajem ti, nech si šťastná. Je ťažké priznať si, že toto je koniec, keď som do poslednej chvíle veril, že to, čo medzi nami je, je silnejšie ako akýkoľvek problém. Ale všetko sa deje pre niečo, aj keď som dúfal, že to bude trvať navždy. Ale niekedy láska nestačí,“ pokračoval exfarmár a na záver svojej ex odkázal: „Nezabudni, že osm tu kedykoľvek pre teba a verím, že nájdeš to, čo hľadáš.“

Ďalšie slová napísal priamo do fotky v príspevku.

(Zdroj: Instagram MH)