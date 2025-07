Módna prehliadka Fera Mikloška, Hana Rapantová (Zdroj: Ján Zemiar)

Pre Rapantovú je Mikloško pojem, ktorý spája eleganciu a hravosť. „Farebný, originálny, vtipný, jedinečný a luxusný,“ zhodnotila jeho najnovšiu kolekciu, ktorá v záhrade hotela Thermia Palace očarila všetkých pozvaných hostí. Rapantová dokonca sama priznala, že vo svojom šatníku má zopár jeho kúskov. „Mám niekoľko modelov, stále som prekvapená, že sa aj do tých starších ešte vojdem, takže sa ich nemienim zbaviť,“ dodala so smiechom.

Moderátorka je známa svojou štíhlou postavou, za ktorou podľa nej nestojí žiadne drastické chudnutie. „To je pravda, že ja som v živote žiadnu diétu nedržala, chvalabohu,“ a prezradila, aký recept na dokonalé krivky u nej funguje. A keďže je leto v plnom prúde, boli sme zvedaví, ako ho bude tráviť sympatická brunetka. „V Chorvátsku, klasika, to je také must have, ale určite aj niečo iné,“ uviedla. Zároveň priznala aj to, že by rada unikla za oddychom na dlhší čas, má to však háčik.

Hana Rapantová prezradila recept na tip-top figúru: Funguje v každom veku! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)