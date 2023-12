Šokujúci KONIEC u porotcu jojkárskeho Talentu: Utajený ROZVOD!

(Zdroj: Tv Joj)

Štěpán Kozub je u našich susedov mimoriadne populárnym hercom a komikom. Hrá v reklamách, filmoch (Jackpot, Grand Prix, Spolu), bol na turné s hudobníkom Jiřím Krhutom, navyše hrá aj v divadle. Minulý rok na sklonku roka sa mu dokonca dvakrát po sebe podarilo vypredať pražskú O2 arénu a ďalšie predstavenie pridal online.

No zatiaľ čo v práci sa mu darí, v súkromí to už také ružové nie je. Ako informuje český Blesk, jeho manželstvo s Barborou skrachovalo. Dvojica si zbohom mala povedať v úplnej tejnosti po štyroch rokoch spoločného života. Ako zistil český denník, súd ohľadom rozvodu bol zahájený ešte 1. augusta, no definitívne rozhodnutie padlo až 21. novembra.

„Určite sa k veci nebudeme vyjadrovať,“ reagovala hercova manažérka. Barbora a Štěpán sa spoznali ešte počas štúdia na konzervatóriu. Ani nie rok po svadbe v júli 2020 sa dvojici narodila dcérka Anežka (3). V tom čase začala rásť aj Kozubova sláva. Jeho manželka si však záujem verejnosti a médií veľmi neužívala a naopak, súkromie rodiny sa snažila chrániť. Manžela v spoločnosti sprevádzala minimálne.

