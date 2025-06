Markizácky exfarmár ZVOZIL českú Farmu: Moderuje to Ron Weasley, o ničom duel a... TVRDÉ OBVINENIE!

(Zdroj: TV Markíza)

Farmu česká Nova vysiela 4 dni v týždni - od pondelka do štvrtka. Za sebou tak máme prvý duel, ktorý rozhodol o tom, že so šou sa musel po pár dňoch rozlúčiť "letákový kráľ" Luboš. V súboji sa ocitol s influencerom Luktumom, ktorého si predtým zobral ako "rukojemníka" do spoločného súboja o imunitu. Dvojica v ňom však prehrala, a tak sa musela stretnúť vo vyraďovacom dueli, ktorý sa mu stal osudným.

Šou po prvom týždni vysielania vyvoláva v divákoch ohlasy. Mnohí si myslia, že česká Farma oveľa viac ako tú našu súčasnú, pripomína slovenskú Farmu pred 13 rokmi. Svoj názor na susednú verziu našej obľúbenej reality šou vyjadril aj bývalý súťažiaci z televízneho statku, Denis Čatlóš. Ten o výhru bojoval vo Farme 15 a do pamäti mnohých sa zapísal vďaka svojmu romániku s Azrou.

(Zdroj: TV Markíza)

No a jeho česká Farma rozhodne neohúrila. Nepáčia sa mu súboje, kopol si aj do moderátora a celé to má podľa neho pomalý spád. „Farma CZ, 4. epizóda. Má to 50 minút a mám pocit, že to kukám dva dni, nikto neviem, jak sa volá, opakujú tri vety dookola, moderuje to Ron Weasley, duel vyzeral jak tie súťaže, čo robia hasiči pre detské domovy a trpím pri tom strašne,“ napísal na sociálnej sieti Instagram Denis.

No a potom pritvrdil ešte viac. Na adresu televízie Nova vyslovil veľmi vážne obvinenie. „Podľa mňa cez tú reláciu perú peniaze z drog, lebo inak si to neviem vysvetliť,“ dodal "znechutený". Diváci však zatiaľ českú Farmu odmeňujú peknou sledovanosťou, nechajme sa teda prekvapiť, či Denisov názor o nudnej šou budú postupne zdieľať a zvyšní sledovatelia.

Takto sa Denis Čatlóš vyjadril o českej Farme. (Zdroj: Instagram DČ)

Hospodár a moderátor českej verzie reality šou Farma (Zdroj: TV NOVA)