Kontroverzná hviezdička po ŠKANDÁLE s pornom: Ponúka ESKORT?!

Angie Mangombe (Zdroj: Instagram A.M.)

Česká hviezdička Angie Mangombe je slobodnou matkou, ktorá vychováva synčeka Rafaela. S otcom dieťaťa, Josefom Kůrkom sa prednedávnom rozišli a majú striedavú starostlivosť. Exotická kráska sa v minulosti zapísala do pamäti ľudí vďaka svojim kontroverzným názorom ohľadne výchovy svojho syna. Po rozchode vyplávalo na povrch aj to, že v minulosti natočila porno.

„Divím sa, že je z toho niekto šokovaný. Ja už to viem asi 14 dní. Bola to len otázka času, kedy to praskne. V každom podcaste, kde som bola, tak som hovorila, že som robila v erotike. V mojej situácii nikto nebol a nikto nevie, čo ma k tomu viedlo," povedala v tom čase, keď to vyšlo najavo. „Príde mi úplne scestné súdiť nejaký krok, ktorý som v živote urobila. Je to desať rokov späť. Tam som totiž ešte bez tetovaní. Ja sa o tom nechcem vôbec baviť. Je to história. Nie je to niečo, za čo by som sa hanbila, hanbím sa maximálne za ten výkon. Ale pre mňa je to uzavretá kapitola," uzavrela.

No a teraz sa redakcii Extra.cz podarilo zistiť, ževraj sa predáva na stránkach pre dospelých. Na nemeckých eskortných stránkach, sa objavili jej fotky. Dievča vystupujúce pod menom Samantha tam prezentuje snímky známej influencerky a ponúka celý rad sexuálnych služieb. Medzi služby, ktoré údajná Angie ponúka, patrí napríklad "španielsky sex" - muž sa uspokojuje trením o prsia. Ďalej poskytuje službu zvanú "zlatý dážď" - spoločníčka na vás močí či erotickú masáž, orálny sex, pohlavný styk s kondómom a mnoho ďalších praktík. To, či sa jedná naozaj o jej osobu alebo o niekoho, kto sa za ňu len vydáva, nie je jasné.