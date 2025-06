Špeciálna epizóda Ruže VYTOČILA DIVÁKOV: Krištof vytiahol HEJTY na Zuzku... Tá ledva potláčala SLZY!

(Zdroj: TV Markíza)

Minulý týždeň vyvrcholila obľúbená reality šou Ruža pre nevestu veľkým finále. V tom si ženích Rasťo Zvara vybral Karolínu Michalčíkovú a ponúkol jej svoj prsteň. O týždeň neskôr Markíza na svojich obrazovkách ponúkla divákom špeciálnu epizódu, ktorá bola plná emócií, konfrontácií, ale aj exkluzívnych odhalení. Podobne ako zvyšok šou, aj záverečný špeciál moderoval Krištof Králik.

No namiesto milého spomínania na natáčanie, došlo na vyťahovanie drám, starých konfliktov, ale aj tvrdých hejtov. Tým na začiatku šou čelila predovšetkým Zuzka, ktorú do súťaže uviedla jej mama. „Okrem úspechov na sociálnych sieťach vám Ruža priniesla aj obrovskú vlnu hejtu. Teraz si pozrieme to, ktorá z vás získala najväčšiu vlnu kritiky,“ zahlásil Krištof a následne sa objavili urážky na adresu Zuzky.

Tú diváci prirovnávali k Fione, Voldemortovej dcéry či Avatarovi. Niektorým zas pripomínala postavu z hororu Mníška. „Ako si sa stotožnila s tým, čo ľudia písali na sociálnych sieťach?“ pýtal sa jej. Žiadnej žene však negatívne poznámky na jej vzhľad nie sú príjemné. Ešte kým išlo o anonymné komentáre na sociálnych sieťach, človek nad nimi dokáže mávnuť rukou. Vytiahnuť ich však priamo v hlavnom vysielacom čase, je však iná káva.

A nepríjemné to bolo zjavne aj samotnej Zuzke. „Okej no... Bol to šok. Fakt som to nečakala. Bolo to dosť drsné. Nebolo to funny čítať to. Som šťastná, že žijem v Španielsku a že som to obišla. Samozrejme, keby som bola na Slovensku, kráčam po ulici a niekto mi niečo povie, tak by mi to nebolo jedno. Tým, že to bolo na sociálnych sieťach, tak som si to nejak triedila a prestala som to čítať,“ povedala Zuzka.

No Krištofovi takáto odpoveď zjavne nestačila a rozjatril ranu ešte hlbšie - opýtal sa, ako vnímala komentáre, že jej mama Danka je krajšia ako ona. „Ona to brala horšie než ja. Nebolo to ľahké čítať si, že matka krajšia ako dcéra. Bol to aj koment, ktorý prišiel od Mišky, keď som prišla na vilu a odvtedy sa to so mnou nieslo,“ dodala a bolo evidentné, že ledva potláča slzy.

Že sa niečo takéto v špeciálnej epizóde vôbec vytiahlo, sa divákom vôbec nepáčilo. Markízu za to tvrdo skritizovali. Svoj názor vyjadrila influencerka Alex Godaly, no nepáčilo sa to ani Mirke Hriňákovej, ktorá v 1. sérii skončila na 2. mieste. „1000% súhlasím, ja som mala chuť sa po 5 minútach postaviť a odísť. A s tou Zuzkou to bolo naozaj hrozné, ja som sa za ňu cítila strašne, fakt to bolo ani neviem ako to pomenovať... Ešte viac ponižujúce ako tie samotné hejty,“ vyjadrila sa. A podobný názor má väčšina divákov: „Súhlasím úplne a najmä to s tou Zuzkou, veľmi, veľmi primitívne, pozerala som jak puk, že či to myslí Krištof vážne toto tam riešiť do detailov. Veľká hanba.“