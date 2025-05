Deana neudržala slzy, ledva to vyhapkala: Dojemné tajomstvo Jakubiskovej Perinbaby!

(Zdroj: STVR/Ján Zemiar)

Juraj Jakubisko miloval život a prostredníctvom strieborného plátna nám dovoľoval nahliadnuť do svojho vnútorného sveta, ktorý bol plný mágie a symbolov. Dovoľme si s ním vstúpiť do čarovného sveta, v ktorom nič nie je také, ako sa na prvý pohľad zdá. Našim sprievodcom bude najslávnejší slovenský režisér- Juraj Jakubisko! Patril k Novej vlne režisérov, ktorá do našej kinematografie vstúpila veľkolepým spôsobom a priniesla so sebou modernosť, hĺbku a úplne nový pohľad na realitu. Bol jedným z tých, ktorí sa nebáli skostnatených postupov, provokovali, experimentovali a otvárali nové horizonty. Aj medzi nimi však Jakubisko bezkonkurenčne vynikal.

V štúdiu sa vdova po Jakubiskovi - Deana - veľmi rozcítila, určite aj vďaka vynikajúcej speváčke Janke Golis z Fragile, ktorá zaspiebala pesničku z filmu Tisícročná včela. Po odznení posledných tónov sa Deana rozcítila, utierala si slzy a povedala: „Pre mňa je to veľmi ťažké, ospravedlňujem sa…. Pre mňa je tá včela i Perinbaba akoby začiatkom tých 40 rokov.“ Spomína na roky, ktoré strávila po boku azda najúspešnejšiho slovenského režiséra. Následne vysvetlila, ako táto pesnička vlastne vznikla, že jej tvorcom bol Petr Hapka a vytvoril ju v čase, kedy ešte vôbec nebolo moderné, aby sa k filmom robili nejaké pesničky. „Juraj mi rozprával, že vtedy nebolo v móde mať vo filme pseničky - a s Petrom Hapkom hľadali motívy. Petr hovoril, že na to nevie prísť. Juraj si sadol v tom štúdiu, keď Petr odišiel, a brnkal. A keď na druhý deň Petr prišiel, tak Juraj mu vraví: Sadni si, ja ti niečo vybrnkám. Vybrnakl mu to a Petr na to: Čo to je? To je protimelódia, ktorú tam máš, dotiahni to a to bude tá pesnička. A Petr si sadol a za dve hodiny to mal hotové.“

K slovu sa však dostanú aj ďalší hostia v štúdiu - Petra Kolevská Vančíková, Miroslav Smolák, Yvonne Vavrová a Fragile. Oplatí sa sledovať reláciu Sieň slávy vo štvrtok o 0.30 na Jednotke.

Deana neudržala slzy, ledva to vyhapkala: Dojemné tajomstvo Jakubiskovej Perinbaby! (Zdroj: STVR)