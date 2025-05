Ministerka KRÁSY alebo KULTÚRY? Martina Šimkovičová čelí VÝSMECHU za upravenú fotku!

Martina Šimkovičová (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová sa stala opäť stredobodom pozornosti. Nie však kvôli odvážnym reformám alebo nebodaj prelomovým krokom v prospech kultúry, ale kvôli fotke, ktorú si vylepšovala viac než vlastný rezort.

Bývalý superstarista, spevák Jakub Petraník zverejnil na svojom Instagrame porovnanie dvoch takmer identických fotografií ministerky. Jedna pochádza z oficiálnej stránky STVR a druhá z profilu samotného ministerstva kultúry. Na prvý pohľad vyzerá všetko rovnako, no po bližšom preskúmaní je jasné, že niekto sa s úpravami poriadne „vyhral“.



„Prosím vás! Keby ste chceli vedieť, čo je naozajstný problém v rezorte kultúry, tak to nie sú rozvrátené inštitúcie, kde sú odborníci nahradení kamoškami z dediny alebo miestnymi upratovačkami,“ napísal ostro Petraník na svojom instagrame. A pritvrdil: „Problém nie sú ani vajcia zavesené na umeleckých inštaláciách. Problém je pre ministerstvo, prosím pekne, tvár ministerky.“



Fotografie, ktoré priložil, hovoria za všetko. Na tej pôvodnej je Šimkovičová vo svojej prirodzenej podobe. Na druhej – ako z katalógu luxusnej kozmetiky: vyhladená pleť, upravené črty, zväčšené pery, zmenšený nos... „Ono to tak vyzerá, že nielen my s ňou nie sme spokojní... ale ani ona sama so sebou nie je,“ dodal Petraník s ironickým podtónom.



Martina Šimkovičová to s retušou trošku prepískla (Zdroj: Instagram)

Diskusia pod príspevkom nenechala na seba dlho čakať. Herečka Kristína Tormová reagovala stručne, no výstižne: „Och. Wow. Nesrandujem, ale to veľa vysvetľuje. Naozaj.“

Herecká kolegyňa Jana Majeská pridala len rehotajúceho sa smajlíka. A redaktorka TV Markíza Martina Toroková položila rečnúcku otázku: „A deje sa to opakovane, že áno?“ Všetci sa tak zhodujú, že plavovláska by sa mala venovať skôr kultúre - tej skutočnej, nie digitálnej.