Iné chudnú do plaviek, ALE... Rázny postoj slovenskej herečky... Chce PRIBRAŤ!

(Zdroj: Instagram M.S.)

Ako sa blíži leto, mnohé ženy začínajú zhadzovať kilá a formovať si postavu do plaviek. Diéty, cvičenie a rôzne „detoxy“ sa stávajú každodennou rutinou. To však rozhodne nie je prípad Moniky Šagátovej. Herečka, ktorá je momentálne na rodičovskej dovolenke, má úplne opačný cieľ – chce pribrať! Na sociálnej sieti otvorene prehovorila o tom, akému tlaku čelí z okolia.

„Ty už jedz prosím ťa!” “Strašne si schudla!” “Vyzeráš ako tintítko.” “Najedz sa už” a ďalšie iné… toto počúvam skoro denno-denne a nech robím čokoľvek, zjem čokoľvek a koľkokoľvek, vyzerám takto (a to toho nezjem málo si myslím) ale dobre,” zverila sa fanúšikom. Kým väčšina bojuje s kilami navyše, Monika sa trápi tým, že nemôže pribrať. S nadhľadom však prijala aj túto výzvu a rozhodla sa na nej popracovať: „Mám tu výzvu! Pribrať 3-5kg, kto to so mnou zvládne? Podujme sa niekto?” zahlásila. Zdá sa, že herečka si aj v tejto situácii zachováva pozitívny prístup. Myslíte, že sa jej to podarí? FOTO Moniky v plavkách nájdete v galérii.