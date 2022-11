Nechcený vyhadzov?! Známu herečku vyšachovali zo seriálu... Bolo mi to len oznámené!

Prednedávnom sme vás na Topkách informovali, že v seriáli Nemocnica nastala do očí bijúca zmena. Ide o to, že jednu z hlavných postáv Lindu nahradila iná herečka. Aj keď sa navzájom podobajú, diváci si to všimli hlavne na základe ich rozdielnych hlasov. Moniku Horváthovú nahradila Monika Šagátová. Tá je známa vďaka seriálu Divoké kone.

Aj keď televízia dúfala, že to divákom nebude prekážať, opak je pravdou. Na zmenu si zvykajú veľmi ťažko. Ona sama však priznala, že sa ešte s touto rolou zoznamuje. „Stále sa s Lindou zoznamujeme. Snažím sa pochopiť jej myšlienkové pochody, aj keď niekedy je jej konanie naozaj spôsobené iba diagnózou, ktorú má,“ vyjadrila sa Šagátová ohľadne jej novej role.

Televízia Joj prezentovala túto výmenu ako vzájomnú dohodu. „Pýtate sa prečo? Televízny svet si často vyžaduje kompromisy a z dôvodu záväzkov v inom seriáli sme sa po dohode s Monikami rozhodli uskutočniť túto výmenu,“ znelo v tom čase vyjadrenie z prostredia Jojky. Všetko je ale inak! Ľuďom, ktorí radi tento seriál sledujú nestačilo vyjadrenie, aké im dali a hľadali za tým niečo viac. Aj keď to vyzeralo tak, že sa ich cesty rozišli v dobrom, všetko nasvedčuje tomu, že je to práve naopak.

Je zrejmé, že pôvodná herečka má toho v pracovnom živote celkom dosť, a to sa zjavne nepáčilo kompetentným. Divákov zaujímalo aj priame vyjadrenie od samotnej Horváthovej. „Z akého dôvodu nehráš Lindu v Nemocnici?“ znela otázka od istej fanúšičky. Jej odpoveď všetkých zaskočila. „Produkcia seriálu sa tak rozhodla. Mne to bolo už len oznámené,“ povedala. Po tomto je jasné, že žiadna vzájomná dohoda sa neuskutočnila a televízia Joj ju vyšachovala jednoduchým spôsobom z hry.

Núdzu o robotu Monika však nemá a momentálne je súčasťou nového projektu. „Tak rada by som sa s vami už podelila o túto informáciu, ale žiaľ nemôžem. Príde na to čas a verím, že sa vám to bude páčiť. Je to skvelý projekt. A práca na ňom má pre mňa obrovskú hodnotu,“ zneli jej slová na záver. Je možné, že svoju obľúbenkyňu uvidia diváci práve u televíznej konkurencie.