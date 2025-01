Adela Vinczeová, Vlado Kobielsky a Filip Tůma (Zdroj: psc)

BRATISLAVA - Adelu Vinczeovú a Vlada Kobielskeho spája aj dlhoročné kamarátstvo. V rozhovore to však Adela pocíti na vlastnej koži zrejme viac, ako by chcela!

Úspešná modetátorka Adela Vinczeová vás aj v ďalšom vydaní relácie Trochu inak s Adelou zavedie do sveta ľudí, ktorí sú výnimoční svojou originalitou. Ako prvého privíta obľúbeného divadelného, filmového, seriálového a dabingového herca Vladimíra Kobielskeho.

Adela hneď v úvode rozhovoru nešetrí superlatívmi a Kobielskemu, s ktorým ju spájajú nielen pracovné povinnosti, ale aj kamarátstvo, hádže jeden kompliment za druhým. „Si pre mňa človek, ktorý je čím ďalej vo väčšom nadhľade, vo väčšej pohode… Veľmi pracovitý a si jeden z mála úmelcov, ktorý má finančnú gramotnosť,“ prezrádza o ňom Adela. To však ešte netušila, že odozva na seba nenechá dlho čakať. Obľúbený herec však v snahe vrátiť Adele kompliment stúpi nohou do bahna. A dokonca doňho namočí aj dlhoročného kolegu a kamaráta Filipa Tůmu. Z toho, čo herec o moderátorke povedal, pôjdete do kolien! Zabavte sa pri sledovaní ukážky a nenechajte si ujsť reláciu Trochu inak s Adelou v piatok 31. januára o 21.55 na Dvojke.

Vlado Kobielsky bonzol Filipa Tůmu: Adele to chrstol rovno do tváre! Nečakaná reakcia (Zdroj: STVR)