(Zdroj: Lousy Auber)

Dve kapely na jednom pódiu! Korben Dallas a Billy Barman spojili sily a na turné odohrajú svoje hity i piesne, ktoré spoločne zložili. „Veľa sme sa stretávali a festivaloch, často hrávame pri sebe a bola s Barmanmi veľká sranda v backstage, tak keď sme išli z fetivalu domov, napadlo nám, poďme sa ich spýtať, či nechcú ísť na turné,“ vysvetlil toto spojenie Juraj Benetin z Korben Dallas a Juraj Podmanický z Billy Barman to potvrdil.

Na turné zaznie aj pieseň Netradičná rodina, bez ktorej by nevznikla ani skladba Rodiná iná. A aj keď nie je jednoduché skĺbiť dve kapely s odlišnými hudobnými prejavmi, výsledok je skvelý. Zrodila sa totiž veľmi spontánne počas jamovania na chate.opisuje proces tvorby bubeník Billy Barman, Matej Ruman.

Nielen pesnička Netradičná rodina, ale aj vizuál je netradičný. Fotili sa v bazéne a tri hodiny sa potápali a splývali. „Tréning na takéto somariny je celá hudobná kariéra, lebo vlastne sa to skladá z takýchto nápadov, ktoré znejú šibnuto a potom aj vyzerajú šibnuto a preto to robím, lebo chceme si v živote držať aj takúto rovinu,“ priznal úprimne Benetin a spolu s Podmanickým prezradili aj to, čo šibnuté robia v súkromnom živote. „Mať syna je podľa mňa celkom bláznivé povolanie,“ hovorí Podmanický. Obaja Jurajovia sú totiž aj rodičia a tak nám nedalo - aj vzhľadom na ich pesničku s názvom Otec - sa nespýtať, či sú lepší rodičia svojich detí alebo synovia svojich rodičov... Odpoveď nájdete vo videu a my iba dodávame, že počas turné odohrajú Billy Barman a Korben Dallas deväť koncertov – sedem na Slovensku a dva v Českej republike (Praha, Brno).

Úspešné kapely spojili sily: Na chate prišli s nápadom, s ktorým obleteli Slovensko (Zdroj: NaJa/Vlado Anjel)