Boľavé rany života: Aj TÍTO známi Slováci a Česi prišli o svoje deti príliš skoro

(Zdroj: Ján Zemiar/Profimedia/TV JOJ)

BRATISLAVA/PRAHA - Prísť o dieťa je jednoznačne to najhoršie, čo môže každého rodiča postretnúť. Strata milovaného človeka je ako náhla prázdnota, ktorá zaplní každý kút nášho života. Je to moment, keď sa čas zastaví a ticho, ktoré ostane, sa stáva ohlušujúcim. Niekedy sa zdá, akoby slová stratili význam, pretože žiadne z nich nedokážu popísať tú bolesť. A hlavne, keď odíde až príliš skoro. Kamila Magálová prežíva veľmi boľavé chvíle, ktorými si pred rokmi prešli aj títo známi Slováci i Česi...

Kamila Magálová (73), herečka

Včera obletela Slovensko správa o smrti syna herečky Kamily Magálovej. Osudným sa mu stalo konské pólo, ktoré miloval nadovšetko. Pri tvrdom športe utrpel zranenia nezlúčiteľnéso životom.

Laco Lučenič (71), hudobník

Kedysi bol hudobník Laco Lučenič hrdým otcom šiestich detí. Pred pár rokmi však miesto po jednom z nich zostalo náhle prázdne. V auguste roku 2015 podľahla jeho dcéra Nina zákernej chorobe.

Zuzana Haasová (43), herečka

Herečka to v živote nemala ľahké. Prešla si nesmierne ťažkými chvíľami, a nie len raz. Bez extrémnej duševnej sily by to asi len ťažko zvládala. Po 4 pôrodoch má Zuzana Haasová doma len dve dcérky – Romanu zo vzťahu s hudobníkom Romanom Féderom a spomínanú Marínu. Dve deti, ktoré očakávala so záchranárom Martinom Kostkom, svoj boj o život prehrali. V roku 2013 jej dcéra Karolínka zomrela niekoľko hodín po pôrode a v roku 2016 synovi Šimonovi prestalo biť srdiečko v 8. mesiaci herečkinho tehotenstva.

Magda Paveleková (†84), herečka

Dcéra zosnulej humoristky mala 34 rokov, keď si nahmatala na tele hrčku. Vtedy sa herečka snažila celú situáciu zľahčiť. Nikto neveril, že by to mohlo byť niečo vážne. Bohužiaľ, išlo o rakovinu v poslednom štádiu. „Jedného dňa mi hovorí: Mami, nemám ja rakovinu? Mám na brušku takú hrčku.“ A ja som jej s úsmevom povedala: „Áno, máš! To posledné štádium.' Mala som pravdu. Bola to rakovina,“ vyznala sa z najťažších chvíľ v živote herečka vo svojej autobiografii. O tri mesiace jej milovaná Ninka, ako ju Majda volala, zomrela. Zostali po nej dvaja malí synovia.

Andy Hryc (†71), herec

Koncom roka 2008 prišiel umelec o syna Huga. Len 22-ročný mladík dlhodobo bojoval so zákernou rakovinou. No tá paradoxne za jeho úmrtie nemohla. Mladému Hrycovi sa nad ňou napokon podarilo zvíťaziť, no osudnou sa mu stala tragická dopravná nehoda v bratislavskom Lamači. Auto narazilo do stĺpa verejného osvetlenia, pričom ho roztrhlo na polovicu.

Adriana Kmotríková (54), moderátorka

Obrovskú tragédiu prežila aj rodina známej jojkárky. Dcéra Natálka sa narodila s nevyliečiteľnou chorobou - cystickou fibrózovou (ukladanie hlienu v pľúcach, pozn.red.). Mala skoro 6 rokov, keď navždy odišla. Zomrela počas operácie, keď lekárom nevyšla tracheotómia. „Veľmi ťažko o tom dokážem hovoriť. Napriek tomu, že to je už 12 rokov. Chceš asi vedieť, ako zomrela... Išli jej robiť tracheotómiu, to je tá dierka do krku. A tá operácia sa nevydarila. Namiesto toho, aby jej zachránili život, tak jej to prerezali a ona vykrvácala... Už predtým sme sa liečili nejakých 8 mesiacov, vždy to boli také antibiotické liečby. Najhorších bolo tých desať dni, keď už sme boli na ARO, tam už som sa o ňu fakt bála a tam som veľa preplakala," povedala v šou Supermama v roku 2013.

Pavol Demitra (†36), hokejista

Zosnulého športovca v živote tiež zasiahla obrovská tragédia. V roku 2005 sa stal otcom dvojičiek Zary a Tobiasa. Synček sa, žiaľ, narodil s veľmi zriedkavou vrodenou vývojovou chybou dýchacích ciest. Tú nebolo možné zistiť počas vývoja v maternici, po narodení preto chlapček zomrel.