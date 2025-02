Speváčka Katka Koščová si po rokoch povedala DOSŤ: A prišla viditeľná ZMENA!

Slávnostné odovzdávanie cien Dosky 2024 - Katarína Koščová (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Život Kataríny Koščovej sa obrátil o 180 stupňov. Po rokoch, kedy bojovala sama so sebou, je dnes všetko inak.

Od prvej SuperStar ubehlo už neuveriteľných 20 rokov. Presne taký dlhý čas bojuje sama so sebou aj historicky prvá víťazka speváckej súťaže Katarína Koščová. Za jej úsmevom a talentom sa roky skrývalo niečo, o čom sa rozhodla prehovoriť až teraz. "Po 40-tke som si uvedomila, že sa nenávidím polovicu života. Neznášam svoje telo, nemám rada samu seba, nemám rada svoje nastavenia," šokuje svojím priznaním. "Začala som si klásť otázku, či sa budem neznášať do konca života? A toto bol pre mňa taký game changer."

Koščová priznáva, že k jej premene prispela aj práca na mentálnom zdraví. "Bolo mi strašne zle a naozaj som sa veľa rokov neznášala. A tá nenávisť voči sebe ťa unaví," dodala otvorene v rozhovore pre Europu 2. Podľa nej väčšina ľudí neustále cíti tlak z okolia a snahu vyhovieť všetkým, čo ju samú dlhé roky ničilo. "Celý život máš pocit, že sa potrebuješ niekomu zapáčiť a stále nie si pre niekoho dosť – nech robíš čokoľvek alebo nech nerobíš nič. Stále má niekto pocit, že toto by si mala a toto by si nemala a čo sa s tebou stalo, aká si odporná..."

Jej slová odhalili bolestivé uvedomenie, ktoré mnohí poznajú: život uteká a tá pravá sebaláska často prichádza až príliš neskoro. "Reálne mám asi 17 rokov života v úplnej hmle. Mám pocit, že som si nechala úplne ujsť tie roky a strašne mi to je ľúto," priznáva so smútkom. Napriek všetkým tieňom minulosti sa dnes speváčka cíti slobodnejšia a sebaistejšia. "Po 40-tke takéto veci neriešim a je to veľmi oslobodzujúce," uzatvára s nádejou, že nikdy nie je neskoro začať sa mať rád.