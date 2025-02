Juraj Loj otvoril 13. komnatu: 6 rokov ho trápili DEPRESIE... Myšlienky na SAMOVRAŽDU

Juraj Loj (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Juraj Loj (40) patrí medzi úspešných slovenských hercov, no aj jeho pracovné tempo si vyžiadalo svoju daň. Otvorene priznal, že prešiel náročným obdobím vyhorenia, ktoré ho dostalo na psychické dno. Musel dokonca vyhľadať aj odbornú pomoc. Z krízy sa dostal vďaka práci na sebe, podpore od blízkych a športu, ktorý mu nakoniec zachránil život.

Juraj Loj je úspešný slovenský herec, ktorého môžeme vidieť v televíznych počinoch, na divadelných doskách či v kinohitoch. Je to naozaj všestranný umelec. No každému sa môže stať, že mu práca prerastie cez hlavu. Svoje o tom vie aj samotný Juraj, ktorý v rozhovore s Marekom Vagovičom otvoril svoju 13. komnatu a prehovoril o náročnom životnom období. „Mne sa to stalo v divadle, že som padol na dosť hlboké dno, z ktorého som sa dostával pomerne dosť dlho, nejakých 6 rokov. Musel som vyhľadať aj odbornú pomoc," povedal úprimne.

Veľa ľudí si totiž nedokáže predstaviť, aké majú herci náročné pracovné dni. Pracujú aj 16 hodín denne. Nakrúcanie, skúška v divadle a potom samotné predstavenie... Občas sa stane, že spia iba 2-3 hodiny. „Ja som dostal dosť silné depresie a neviem či stihomamy alebo čo, ja som mal pomerne ťažkú postavu v divadle. Vtedy sme robili Koniec hry od Mitanu a ja som hral Plachého, ktorý bol v ťažkej fáze alkoholizmu a vtedy som teda nemal ďaleko od pohárika a vlastne sa mi tie svety nejakým spôsobom spojili," pokračoval.

„Keď som nemal repliky, tak som si hovoril: si Juraj Loj, si Juraj Loj, si Juraj Loj. A vlastne, bolo to dosť ťažké obdobie, kedy som sa musel naučiť odstrihnúť od postáv a nejak sa prinavrátiť späť k svojmu ja," priznal. Vyhorenie je stav fyzického aj mentálneho vyčerpania a je naozaj ťažké vrátiť sa do normálu. Jurajovi pomohla práca na sebe a taktiež aj šport.

„Keď som dostal záchvat, tak som začal upratovať, začal som robiť nezmyselné veci, každý jeden pohyb som si hovoril, aby som odpútal svoju myseľ. Vtedy u mňa prespávali kamaráti, aby som nebol sám, lebo mal som aj také zvláštne sebevražedné sklony a bývali sme na 7. poschodí. Ale ten pud života bol u mňa silnejší, ako ten pud smrti. A šport, vtedy som začal liezť," uzavrel s tým, že sa dá povedať, že práve pohyb mu zachránil život.