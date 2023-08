Zuzana Kanócz otvorene o vzťahu s Lojom: Nie je to len ružové!

Zuzana Kanócz a Juraj Loj (Zdroj: Ján Zemiar)

Dlhoročný vzťah Zuzany Kanócz a Juraja Loja: Nie je to len ružové! (Zdroj: Vlado Anjel)

Zaľúbili sa do seba v mladosti a ich láska trvá dodnes. Reč je o hercoch Zuzane Kanócz a Jurajovi Lojovi. Spoločne sa im podarilo počať 3 krásne detičky, Lucasa, Izabellu a Leylu, ktoré im spríjemňujú ich každodenný život.

Aj keď žijú spolu už dlhé roky, doteraz svoj zväzok ešte nespečatili. Svadbu stále neplánujú. „Nie, nemáme to nejako za potreby, ako nie som ani úplne proti, ale nejako mi to nechýba, že nie je to niečo, čo by sme nevyhnutne potrebovali. Teraz sú veci, ktoré sú pre nás dôležitejšie a prednejšie ako tá svadba,“ vyjadrila sa pre Topky.sk herečka.

Zuzana Kanócz a Juraj Loj (Zdroj: Ján Zemiar)

Pri ich vzťahu, mnohým napadne otázka, ako to spolu zvládajú. Ako Zuzana priznala, nie je to vždy len ružové, ako si všetci myslia. „Áno, je to dlhodobý vzťah, ale nie je to len ružové, že akože samozrejme je to všetko fajn, ale prechádzame si aj my všetkým možným a tiež sa učíme. Ja neviem ten kľúč, ešte som na to neprišla,” prezradila.

„To, že sme 16 rokov spolu, to je fajn a tešíme sa z toho a sme za to vďační a snažíme sa kdesi, ako keby napredovať a učiť sa z každého nejakého zakopnutia a spoznávať jeden druhého, spoznávať seba. Pri deťoch je to ešte ťažšie, ako keď nie sú deti. Takže možno na túto otázku budem vedieť odpovedať tak v osemdesiatke,“ dodala na záver s tým, že ešte recept na dlhodobý vzťah nepozná.

(Zdroj: TV JOJ)

Ak sa chcete dozvedieť, ako to popri práci zvládajú s deťmi, keďže momentálne spoločne natáčajú seriál Nemocnica, vypočujte si náš rozhovor vyššie.