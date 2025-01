Juraj Loj (Zdroj: Ján Zemiar)

Reláciu Záhady tela si mohli diváci po prvýkrát pozrieť v roku 2017, vysiela sa už 7 rokov. Dosiaľ

bolo spolu odvysielaných 208 epizód a zaznelo v nej 1 040 otázok z oblasti „fakt alebo mýtus“. V publiku sedí počas každého vysielania 100 komparzistov a ročne sa v relácii vystrieda približne 140 hostí z rôznych oblastí spoločenského života. Tentokrát bude hosťom aj herec Juraj Loj, ktorý prišiel do štúdia netradične - s náušnicami v ušiach. Prepichnutie uší absolvoval kvôli úlohe v divadelnom predstavení Macbeth: "Bola to 4 a pol mesačná príprava, je to krásna rola, úžasné predstavenie..." nadšene vraví Juraj a zdôvodňuje, prečo pristúpil na tento zákrok. Vypočujte si však aj slová o tom, ako herec prekonáva stres, čo si na ženách všimne ako prvé, čo najradšej robieva vo chvíľach voľna s rodinou, či ako by vyzeralo ideálne rande s jeho partnerkou Zuzanou Kanócz. A sledujte aj reláciu Záhady tela v sobotu o 20.30 na Jednotke.



Herec Juraj Loj si kvôli role nechal upraviť telo: Nezvratné rozhodnutie umelca! (Zdroj: STVR)