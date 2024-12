Veľmi sa HANBÍM! Slováček naložil Patrasovej: Ťažko chorá dcéra... A tá krava jej matka sa OŽIERA!

Dagmar Patrasová a Felix Slováček (Zdroj: ČT)

PRAHA - Nie je žiadnym tajomstvom, že dcéra Felixa Slováčka (81) a Dády Patrasovej (68), Anička (29), bojuje s vážnou chorobou. Situácia je o to vážnejšia, že rakovina metastázovala do pľúc a kostí. Niet preto divu, že má hudobník na svoju manželku ťažké srdce... S pitím alkoholu totiž nedokázala skoncovať ani kvôli dcére. Nedorazila dokonca ani na jej vianočný koncert!

Anička Slováčková napriek vážnej diagnóze stále naplno pracuje. V nedeľu mala vianočný koncert, na ktorý sa veľmi tešil aj Felix Slováček a veril, že slovo dodrží aj jeho manželka Dáda a koncert svojej dcéry si príde pozrieť tiež. „Veď ide o našu dcéru,“ vyjadril sa pre Blesk.cz hudobník. Bohužiaľ, opak sa stal pravdou... Dádu totiž opäť premohli jej démoni a podporiť Aničku neprišla.

„Dcéru máme naozaj vážne chorú, čo my vieme, čo nám všetkým ešte osud nachystá? Mali by sme sa teraz zomknúť a myslieť predovšetkým na ňu a robiť všetko pre ňu,“ prehlásil zúfalý Slováček, ktorý sa pre Aničku snaží robiť prvé, posledné. „A tá krava jej matka sa ožiera a všetko je jej v tej chvíli jedno!“ zahlásil rozčúlený Felix.

„A opije sa práve v deň, kedy má jej dcéra koncert! Vo chvíli, keď celá sála dáva Aničke podporu a energiu potleskom postojačky, sa ona váľa s prázdnymi fľaškami v posteli v delíriu! Tak veľmi sa hanbím... Toto ma raz zabije,“ dodal Slováček so slzami v očiach. O dcéru má skutočné obavy, rakovina, ktorá napadla jej prsník, sa jej totiž rozšírila do pľúc a teraz už aj do kostí.

Felix Slováček s dcérou Aničkou Slováčkovou (Zdroj: Profimedia)